قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرتيتا يكشف تطورات إصابة موسكيرا بعد غيابه أمام تشيلسي
الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
المبعوث الأمريكي: نزع سلاح حماس عملية صعبة
أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
مقترحات برلمانية عاجلة لمواجهة التلوث الصناعي بالطاقة النظيفة
هجوم مسلح على مرشحة ديمقراطية على منصب حاكم أوهايو
ماريسكا يضع خطة لحماية هالاند من إرهاق الموسم
اسم مفاجئ في صفقة إبراهيم عادل.. هل يرحل شوبير عن الأهلي؟
انخفاض طفيف.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026
المالية: الممولون سدّدوا 28 مليون جنيه تحت حساب «الضريبة العقارية» للاستفادة من التسهيلات الجديدة
بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب صيادين فلسطينيين وتصيبهم أثناء عملهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي: نزع سلاح حماس عملية صعبة

كوشنر وزوجته إيفانكا
كوشنر وزوجته إيفانكا
محمد على

صرح المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زوج ابنته إيفانكا، بإن الإدارة الأمريكية بدأت في استيعاب الحجم الحقيقي للقوة العسكرية في قطاع غزة، مشيرًا إلى صعوبة عملية نزع السلاح.


 

وأشار جاريد كوشنر، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى أن الولايات المتحدة عملت مع حركة حماس لأكثر من 4 أشهر، مؤكدا أن الحركة وقعت اتفاقية التزمت فيها بنزع السلاح وخفض التصعيد، بحسب روسيا اليوم.

وقال كوشنر، إن واشنطن والقدس تتفقان على الهدف النهائي لقطاع غزة، رغم وجود بعض القضايا السياسية العالقة التي تتطلب حلا.

وعزا بعض التعقيدات الحالية في التنسيق إلى الوضع الداخلي الإسرائيلي، قائلا: "لديهم انتخابات فوضوية (مجنونة)، وهذا يجعلهم غير عقلانيين بعض الشيء في جوانب معينة، لكننا مصممون جداً ونواصل العمل على حل هذه الأمور".

تأتي هذه التصريحات في إطار جولة دبلوماسية مكثفة يقوم بها كوشنر وويتكوف، والتي شملت مؤخراً لقاءات في موسكو وكييف في مساعٍ أمريكية متجددة لدفع ملفات السلام الإقليمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والملف الفلسطيني.

ويتسق تأكيد كوشنر على نزع السلاح كشرط أساسي مع المواقف الأمريكية والإسرائيلية المعلنة مؤخرا، والتي تشترط إنهاء السيطرة العسكرية لأي فصيل في القطاع قبل الشروع في أي خطط لإعادة الإعمار أو حلول سياسية دائمة.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية الحالية إلى إظهار زخم دبلوماسي لحل الأزمات المتشابكة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر الإدارة الأمريكية غزة ويتكوف جاريد كوشنر حركة حماس حماس نزع السلاح الفلسطيني العاصمة الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

ظاهرة النينو

هل تشهد مصر خريفًا وشتاءً استثنائيين؟.. الأرصاد تكشف انعكاسات عودة ظاهرة النينيو

ماذا يقال في السجود

ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

أخطر جزيرة في العالم

لا تشبه أي مكان على الأرض.. صانع محتوى يكشف سر أخطر جزيرة في العالم

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

ترشيحاتنا

محمد صلاح

قطار صلاح ينطلق في الدوري التركي.. الفرعون يواصل التألق مع طرابزون

سارة عصام

مدرب منتخب مصر للسيدات: سارة عصام أثارت مشاكل كثيرة.. وكلامها غير صحيح

الزمالك

سيف فاروق جعفر خارج حسابات الزمالك.. وتساؤلات حول قرار استبعاده

بالصور

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

بيهرب منها ويخاف.. أشياء بسيطة تضايق طائر المينا الهندي وتبعده عن البلكونة

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

قبل ما سعرها يزيد للضعف.. متى ترتفع أسعار الطماطم؟ وطرق تخزينها

الطماطم
الطماطم
الطماطم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد