قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
المبعوث الأمريكي: نزع سلاح حماس عملية صعبة
أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
مقترحات برلمانية عاجلة لمواجهة التلوث الصناعي بالطاقة النظيفة
هجوم مسلح على مرشحة ديمقراطية على منصب حاكم أوهايو
ماريسكا يضع خطة لحماية هالاند من إرهاق الموسم
اسم مفاجئ في صفقة إبراهيم عادل.. هل يرحل شوبير عن الأهلي؟
انخفاض طفيف.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026
المالية: الممولون سدّدوا 28 مليون جنيه تحت حساب «الضريبة العقارية» للاستفادة من التسهيلات الجديدة
بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب صيادين فلسطينيين وتصيبهم أثناء عملهم
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة بالدوري .. والقنوات الناقلة
الزمالك يحذر شيكوبانزا من التأخير بعد فترة التوقف الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يواصل شراء الغاز الروسي

الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يواصل شراء الغاز الروسي
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يواصل شراء الغاز الروسي
أ ش أ

 أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو أن الغاز الطبيعي المسال الروسي لا يزال يرسل إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الكميات أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وقال جروشكو - في تصريح، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنتهي، أورده موقع "روسيا اليوم" اليوم الإثنين-: "بالنسبة للصورة العامة، فإن الغاز الطبيعي المسال يذهب".

كما أشار إلى أن حجم إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي اليوم أقل بكثير من الأرقام القياسية السابقة، عندما كانت حصة روسيا في ميزان الغاز للاتحاد الأوروبي حوالي 40٪.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن بيانات المحللين، أن الاتحاد الأوروبي اشترى ما يقرب من 10 ملايين طن من الغاز من مشروع "يامال" للغاز الطبيعي المسال بين يناير ويونيو 2026.

ووفقا للصحيفة، يمثل هذا زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وغاز الأنابيب.

ودخل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 25 أبريل 2026، وبموجب العقود طويلة الأجل في 1 يناير 2027. أما حظر واردات غاز الأنابيب فدخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 2026 بالنسبة للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 نوفمبر 2027 بالنسبة للعقود طويلة الأجل.

نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو الغاز الطبيعي المسال الروسي الاتحاد الأوروبي منتدى الشرق الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

ظاهرة النينو

هل تشهد مصر خريفًا وشتاءً استثنائيين؟.. الأرصاد تكشف انعكاسات عودة ظاهرة النينيو

ماذا يقال في السجود

ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

أخطر جزيرة في العالم

لا تشبه أي مكان على الأرض.. صانع محتوى يكشف سر أخطر جزيرة في العالم

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

ترشيحاتنا

سناكس غير مكلفة

بأقل التكاليف.. أفكار سناكس اقتصادية للانش بوكس تغنيكِ عن المنتجات الجاهزة

فيفي عبده

بعد تعرض فيفي عبده للكسر.. كل ما تود معرفته عن إصابتها

تطهير الجسم

بتطلع الميكروبات والبكتيريا من الجسم.. عشبة رخيصة تمتلك فوائد مذهلة

بالصور

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده
سر الحفاظ على الثوم أبيض وفاتح.. طريقة بسيطة لتخزينه ومنع فساده

بيهرب منها ويخاف.. أشياء بسيطة تضايق طائر المينا الهندي وتبعده عن البلكونة

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

قبل ما سعرها يزيد للضعف.. متى ترتفع أسعار الطماطم؟ وطرق تخزينها

الطماطم
الطماطم
الطماطم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد