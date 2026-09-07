الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يواصل شراء الغاز الروسي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو أن الغاز الطبيعي المسال الروسي لا يزال يرسل إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الكميات أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وقال جروشكو - في تصريح، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنتهي، أورده موقع "روسيا اليوم" اليوم الإثنين-: "بالنسبة للصورة العامة، فإن الغاز الطبيعي المسال يذهب".

كما أشار إلى أن حجم إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي اليوم أقل بكثير من الأرقام القياسية السابقة، عندما كانت حصة روسيا في ميزان الغاز للاتحاد الأوروبي حوالي 40٪.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن بيانات المحللين، أن الاتحاد الأوروبي اشترى ما يقرب من 10 ملايين طن من الغاز من مشروع "يامال" للغاز الطبيعي المسال بين يناير ويونيو 2026.

ووفقا للصحيفة، يمثل هذا زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وغاز الأنابيب.

ودخل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 25 أبريل 2026، وبموجب العقود طويلة الأجل في 1 يناير 2027. أما حظر واردات غاز الأنابيب فدخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 2026 بالنسبة للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 نوفمبر 2027 بالنسبة للعقود طويلة الأجل.