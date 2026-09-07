انطلاق مناورات "فريدوم إيدج" السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

انطلقت اليوم الاثنين المناورات السنوية المعروفة باسم "فريدوم إيدج" بين كل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية واليابان، وذلك في المياه الواقعة شرق وجنوب جزيرة "جيجو".

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها :" إن القوات البحرية والجوية من الدول الثلاث تشارك في هذه المناورات المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة القادم".

وأشارت الهيئة إلى أن الدول الثلاث ستدير مجموعة مشتركة للتحكم في المناورات لضمان تنفيذها بشكل منهجي وآمن مع تعزيز قدراتها العملياتية وقدرات الاستجابة المشتركة عبر مجالات متعددة، تشمل العمليات البحرية والجوية والسيبرانية.

وأكدت الهيئة أن هذه المناورات تجرى سنويا وفقا للقانون والأعراف الدولية وتهدف إلى تعزيز قدرات الردع والاستجابة في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، والمساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن مناورات "فريدوم إيدج" تجرى سنويا منذ اتفاق الدول الثلاث - خلال قمة كامب ديفيد عام 2023 - على إجراء تدريبات دورية متعددة المجالات .. وتمثل تدريبات هذا العام النسخة الرابعة حيث تهدف إلى تعزيز التوافق العملياتي بين جيوش الدول الثلاث.