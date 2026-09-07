موعد التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع.. تفاصيل جديدة

تواصل الدولة تنفيذ مشروعات تطوير منظومة النقل الحديثة، وفي مقدمتها مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يمثل أحد أبرز مشروعات النقل الجاري تنفيذها، لما يستهدفه من ربط عدد من المدن والمناطق الجديدة ودعم حركة المواطنين والبضائع، إلى جانب المساهمة في التوسع العمراني والصناعي على امتداد مساره.

ويترقب المواطنون موعد بدء التشغيل الفعلي للقطار الكهربائي السريع، خاصة مع ارتفاع معدلات تنفيذ محطات الخط الأول، والاستعداد لبدء الاختبارات والتشغيل التجريبي لعدد من قطاعات الخط خلال الفترة المقبلة.

رئيس القومية للأنفاق يكشف موعد التشغيل التجريبي

وقال اللواء الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن معدلات تنفيذ محطات الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الممتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح، وصلت إلى نسب مرتفعة تتراوح بين 80% و85%.

وأضاف أن الهيئة تستعد حاليًا لبدء الاختبارات والتشغيل التجريبي لقطاعات الخط، موضحًا أن التشغيل التجريبي للقطاع الممتد من العين السخنة حتى 6 أكتوبر من المقرر أن يبدأ خلال أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن أعمال الاختبارات والتشغيل التجريبي لباقي قطاعات الخط ستتوالى تباعًا، وفق البرنامج المحدد لتنفيذ المشروع.

التشغيل الفعلي مرتبط بانتهاء الاختبارات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن دخول المشروع الخدمة بشكل فعلي يرتبط بعدد من العوامل، يأتي في مقدمتها الانتهاء من جميع الاختبارات اللازمة والتأكد بصورة كاملة من سلامة التشغيل.

وأشار إلى الاستعانة باستشاري مستقل لإجراء الاختبارات المطلوبة والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل، إلى جانب إصدار شهادة السلامة الخاصة بالركاب قبل بدء التشغيل الفعلي.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات التأكد من جاهزية القطارات والمحطات وأنظمة التشغيل المختلفة، بما يضمن توفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للمواطنين عند دخول المشروع الخدمة.

تدريب السائقين والفنيين

وكشف جويلي عن بدء الهيئة، بالتعاون مع شركة دويتشه بان، إجراءات توظيف وتأهيل أطقم التشغيل الخاصة بالمشروع، والتي تشمل السائقين والفنيين.

وأكد أن توفير العدد الكافي من العاملين المدربين يمثل أحد العوامل الأساسية التي يجب الانتهاء منها قبل بدء التشغيل الفعلي للمنظومة.

وأوضح أن برنامج تدريب أطقم التشغيل يستهدف الانتهاء منه خلال فبراير أو مارس المقبل، وفق البرنامج الزمني المحدد، لافتًا إلى أن شركة دويتشه بان كانت قد حددت مدة عام لبرنامج التدريب الذي بدأ في فبراير الماضي.

خط يمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح

ويعد الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع من المشروعات الكبرى في منظومة النقل الحديثة، حيث يمتد لمسافة تربط بين العين السخنة ومرسى مطروح، مرورًا بعدد من المناطق والمدن المهمة.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تحسين حركة الانتقال بين المدن والمناطق الواقعة على مساره، فضلًا عن دعم حركة التنمية في المناطق الجديدة.

القطار الكهربائي السريع ودعم التنمية

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن تشغيل مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة النقل، مشيرًا إلى أن مسار المشروع من المتوقع أن يسهم في دعم التنمية العمرانية والصناعية وخلق مجتمعات جديدة على امتداد الخط.

ولا يقتصر دور المشروع على توفير وسيلة نقل حديثة، وإنما يرتبط كذلك بخطط التوسع العمراني وربط المدن والمناطق الجديدة بشبكة نقل متطورة، بما يساعد على زيادة فرص الاستثمار والتنمية على امتداد مسار المشروع.

متى يبدأ التشغيل الفعلي؟

ومن المنتظر أن تبدأ أولى مراحل التشغيل التجريبي خلال أكتوبر المقبل في القطاع الممتد من العين السخنة حتى 6 أكتوبر، على أن تستمر الاختبارات لباقي القطاعات تباعًا.

أما التشغيل الفعلي الكامل للمشروع، فيتوقف على الانتهاء من الاختبارات المطلوبة، والحصول على شهادات السلامة، بالإضافة إلى استكمال تدريب وتجهيز أطقم التشغيل، والتأكد من جاهزية جميع عناصر المنظومة للعمل بصورة آمنة ومنتظمة.



