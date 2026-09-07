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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ناني سعد الدين تخرج عن صمتها: «أنا في حالة نفسية صعبة أوي عشان عدم الشغل»

ناني سعد الدين
ناني سعد الدين
باسنتي ناجي

كشفت الفنانة ناني سعد الدين عن معاناتها خلال الفترة الأخيرة بسبب ابتعادها عن العمل الفني لفترة طويلة، مؤكدة أنها تبذل محاولات مستمرة للعودة والمشاركة في أعمال جديدة، لكنها لم تحصل على الفرصة حتى الآن.

ناني سعد الدين

ووجهت ناني رسالة مؤثرة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت خلالها: «سبحان الله، الواحد بيستغيث بربنا في كل مكان وفي كل وقت، وكل خطوة بسعى فيها، وبكلم أي حد بيحضر مسلسلات في أي عمل، سواء أوف سيزون أو سيزون».

وتابعت: «والله إيه الزمن ده؟ إيه زمن السواد البشري ده؟ أنا في حالة نفسية صعبة أوي بجد عشان عدم الشغل، بقالي كتير مش بشتغل».

وتساءلت الفنانة عن مدى تأثير الأشخاص في أرزاق غيرهم، قائلة: «هل يا ترى البشر هما اللي بيتحكموا في رزق العبد؟ أنا حاسة كده والله»، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بأن الرزق في النهاية بيد الله.

واختتمت ناني سعد الدين رسالتها بالدعاء: «ربنا كبير وقادر على كل شيء، يرزق من يشاء بغير حساب، اللهم آمين يا رب العالمين».

ناني سعد الدين الفنانة ناني سعد نجوم الفن

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