ناني سعد الدين تكشف لـ«صدى البلد» كواليس مكالمة غادة عبد الرازق لها.. خاص

كشفت الفنانة ناني سعد الدين تفاصيل مكالمة غادة عبد الرازق لها للمشاركة فى مسلسلها الرمضاني الجديد.

وقالت ناني سعد الدين، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": بداية أنا بصحة جيدة حاليا".

أما عن مكالمة غادة عبد الرازق لها للمشاركة فى مسلسلها الجديد، أوضحت ناني سعد الدين: “بالفعل تواصل معي محمد الشريف، مدير أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، وأخبرني بالمشاركة في مسلسل غادة الجديد، وهو من إنتاج ممدوح شاهين”.

وأضافت: “تعاونت من قبل مع غادة عبد الرازق فى عدد من الأعمال الفنية، منها زهرة وأزواجها الخمسة ودم عزال والباطنية وغيرها من الأعمال، وهي من النجمات اللاتي يتمتعن بطيبة وحب لزملائها كبير، وأنا أحبها كثيرا”.

ناني سعد الدين تتحدث عن أحمد العوضي

من ناحية أخرى، عبّرت الفنانة ناني سعد الدين عن سعادتها البالغة بتعاونها الأول مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل "علي كلاي"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وأشادت ناني سعد الدين بروح أحمد العوضي داخل كواليس التصوير، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، معتبرة أنه نموذج للفنان "ابن البلد" الذي يقدّر زملاءه ويحرص على دعم كل من يعمل معه، وهو ما يعكسه حضورُه الإنساني قبل الفني.

وتحدثت ناني سعد الدين عن أحمد العوضي، قائلة: "العوضي إنسان جميل أنا بعشقه وبحبه ومحترم، وبقدره وبقول يا رب ينجح دايمًا يا رب.. والعوضي ده حاجة تانية خالص بجد، فيه الطيبة والإنسانية.. أنا بشوف لما بيتصور مع المجاميع إنسان ابن بلد بجد.. دي حاجة أشهد بيها لأنها قدامي".

ثم انتقلت إلى ذكرياتها مع النجوم الكبار، وأبرزهم الفنان الراحل نور الشريف، قائلة: "الله يرحمه، أنا كنت معاه في الدالي، أستاذ نور الشريف؟ ده ما كانش ممثل ولا نجم، ده كان أب لينا في اللوكيشن".

كما كشفت عن أحد أبرز مشاهدها الصعبة في مسلسل "الرحايا" مع المخرج حسني صالح، مضيفة: "أنا كنت واخدة فيه مشهد، بس مشهد كان شديد أوي.. فكان الأستاذ حسني صالح اختارني فيه، وقال لي: معلش عشان ده صعيدي، قلت له: ما أنا قادرة أعمل كده".