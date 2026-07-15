أحمد عز يوجه رسالة إلى السفير الفرنسي بعد مشاركته في احتفال العيد الوطني

شارك الفنان أحمد عز في الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني الفرنسي، الذي أقامته السفارة الفرنسية بالقاهرة أمس الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين والشخصيات العامة ونجوم الفن.

ونشر أحمد عز عبر حسابه الرسمي مجموعة من الصور من الاحتفال، موجهًا الشكر إلى السفير الفرنسي في مصر، إيريك شوفالييه، على الدعوة، حيث كتب: «عيد وطني فرنسي سعيد.. شكرًا على دعوتكم الكريمة، سيادة السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر، وشكرًا لجهودكم ودعمكم في مصر.. Vive La France.. وتحيا مصر»



يوافق العيد الوطنى الفرنسى يوم 14 يوليو من كل عام، إحياءً لذكرى اقتحام سجن الباستيل عام 1789، والذى يُعد أحد أبرز الأحداث المفصلية فى تاريخ الثورة الفرنسية، وتحرص السفارة الفرنسية فى القاهرة على إقامة احتفالها السنوى بهذه المناسبة بحضور شخصيات بارزة من مختلف المجالات.

على جانب آخر، يواصل أحمد عز تصوير مسلسله الجديد «الأمير»، المقرر عرضه قريبًا عبر منصة «شاهد»، ويجسد خلاله شخصية ضابط مصرى يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات السرية والدولية، ويخوض مهمة شديدة الخطورة بعدما ينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، فى سباق مع الزمن لإحباط هجوم واسع.

ويشارك فى بطولة مسلسل «الأمير» كل من أمينة خليل، وخالد الصاوى، وسامى الشيخ، وياسمينا العبد، وحمزة دياب، إلى جانب عدد من النجوم العالميين، أبرزهم الإسبانى بيدرو ألونسو، والنجمة التركية توبا بويوكستون.

والمسلسل من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج المخرج العالمى ستيفن هوبكنز، ويُعد أحد أضخم الإنتاجات الدرامية العربية، إذ يُنفذ بإنتاج مشترك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ويضم فريق عمل من عدة جنسيات، فى تجربة تستهدف الوصول إلى الجمهور العربى والعالمى.