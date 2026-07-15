قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاق القافلة 235 إلى غزة.. كواليس أضخم تحرك إنساني للهلال الأحمر المصري
وفاء الدراويش يتجدد.. عصام عبد العال ونجوم الإسماعيلي يكرمون سعفان الصغير
محاولة سطو على منزل لامين يامال في برشلونة
طلب إحاطة بشأن استبعاد 850 ألف مواطن من الدعم التمويني
هل يفعلها الإنجليز؟.. المصريون يترقبون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال
تبدأ 1 أغسطس.. تفاصيل بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
عيار 18 النهارده بـ5022 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة
أمهات مصر: معظم امتحانات الثانوية العامة 2026 فوق مستوى الطالب المتوسط
وزير الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يبلغ 600 ألف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان
الكهرباء توقع عقد إنشاء خط نقل جهد 500 ك.ف لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس
5 فئات يحق لها صرف «تكافل».. و4 مخالفات توقف الدعم نهائيًا| تفاصيل
اعترافات صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عز يوجه رسالة إلى السفير الفرنسي بعد مشاركته في احتفال العيد الوطني

احمد عز
احمد عز
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان أحمد عز في الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني الفرنسي، الذي أقامته السفارة الفرنسية بالقاهرة أمس الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين والشخصيات العامة ونجوم الفن.

ونشر أحمد عز عبر حسابه الرسمي مجموعة من الصور من الاحتفال، موجهًا الشكر إلى السفير الفرنسي في مصر، إيريك شوفالييه، على الدعوة، حيث كتب: «عيد وطني فرنسي سعيد.. شكرًا على دعوتكم الكريمة، سيادة السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر، وشكرًا لجهودكم ودعمكم في مصر.. Vive La France.. وتحيا مصر»


يوافق العيد الوطنى الفرنسى يوم 14 يوليو من كل عام، إحياءً لذكرى اقتحام سجن الباستيل عام 1789، والذى يُعد أحد أبرز الأحداث المفصلية فى تاريخ الثورة الفرنسية، وتحرص السفارة الفرنسية فى القاهرة على إقامة احتفالها السنوى بهذه المناسبة بحضور شخصيات بارزة من مختلف المجالات.

على جانب آخر، يواصل أحمد عز تصوير مسلسله الجديد «الأمير»، المقرر عرضه قريبًا عبر منصة «شاهد»، ويجسد خلاله شخصية ضابط مصرى يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات السرية والدولية، ويخوض مهمة شديدة الخطورة بعدما ينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، فى سباق مع الزمن لإحباط هجوم واسع.

ويشارك فى بطولة مسلسل «الأمير» كل من أمينة خليل، وخالد الصاوى، وسامى الشيخ، وياسمينا العبد، وحمزة دياب، إلى جانب عدد من النجوم العالميين، أبرزهم الإسبانى بيدرو ألونسو، والنجمة التركية توبا بويوكستون.

والمسلسل من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج المخرج العالمى ستيفن هوبكنز، ويُعد أحد أضخم الإنتاجات الدرامية العربية، إذ يُنفذ بإنتاج مشترك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ويضم فريق عمل من عدة جنسيات، فى تجربة تستهدف الوصول إلى الجمهور العربى والعالمى.

الفنان أحمد عز الوطني الفرنسي أحمد عز تأليف صلاح الجهينى ستيفن هوبكنز حمزة دياب أمينة خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

بالصور

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد