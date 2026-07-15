طلب إحاطة بشأن تأخر إعادة بناء مستشفى سيدي سالم المركزي

تقدم النائب توفيق إبراهيم علي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان، والمهندس محافظ كفر الشيخ، بشأن التأخر في تنفيذ قرار إزالة وإعادة بناء مستشفى سيدي سالم المركزي، رغم صدور قرار إزالة مبانيها منذ عام 2022.

وأكد النائب أن أكثر من نصف مليون مواطن من أهالي مركز ومدينة سيدي سالم يعانون من غياب خدمة طبية متكاملة نتيجة استمرار تعطل المشروع، وعدم الانتهاء من أعمال الإزالة أو البدء في تنفيذ المستشفى الجديدة، وهو ما أدى إلى زيادة معاناة المرضى، خاصة أصحاب الحالات الحرجة، الذين يضطرون للانتقال إلى مستشفيات خارج المركز لتلقي العلاج.

وأوضح النائب " إبراهيم توفيق " أن استمرار تأخر المشروع يمثل مصدر قلق كبير للأهالي، في ظل الحاجة الملحة إلى مستشفى مركزي يقدم خدمات صحية متكاملة، باعتباره أحد المشروعات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية.

وطالب النائب الحكومة بسرعة الكشف عن أسباب التأخر في تنفيذ قرار الإزالة، والانتهاء الفوري من أعمال الهدم، والبدء في إعادة بناء المستشفى في موقعها الحالي بمدينة سيدي سالم، مع إعلان جدول زمني واضح لمراحل التنفيذ والانتهاء من المشروع، والعمل على إزالة جميع المعوقات الإدارية أو الفنية أو المالية التي تعطل التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز المستشفى ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

وطالب النائب توفيق إبراهيم بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته، واستدعاء المسؤولين المعنيين للرد على ما ورد به، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ المشروع، بما يحقق تطلعات أهالي مركز ومدينة سيدي سالم في الحصول على خدمة صحية لائقة.