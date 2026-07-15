فون دير لاين وزيلينسكي يبرمان اتفاقًا أوروبيًا أوكرانيًا لتصنيع المسيّرات

أعلن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مشترك لتعزيز إنتاج الطائرات المسيّرة، في خطوة تهدف إلى الجمع بين القدرات الصناعية الأوروبية والخبرة الأوكرانية المتقدمة في هذا المجال، التي اكتسبتها كييف خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب مع القوات الروسية.

وجاء الإعلان عن الاتفاق خلال احتفال بمناسبة يوم الدولة الأوكرانية في ساحة القديس ميخائيل بالعاصمة كييف، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أكد الجانبان أن التعاون الجديد سيعزز قدرات التصنيع الدفاعي ويطور تقنيات الطائرات دون طيار.

وقال زيلينسكي خلال الاحتفال إن أوكرانيا تنتج حاليًا 10 ملايين طائرة مسيّرة سنويًا، مضيفًا أن الإنتاج قد يرتفع إلى 20 مليونًا، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا أحدثت تحولًا كبيرًا في طبيعة المعارك الحديثة، وساعدت بلاده على تعويض النقص في القوى البشرية وتنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد منشآت روسية.

وأوضح أن تمويل المشروع سيأتي من مصدرين أوروبيين، هما قرض الدعم المخصص لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، إضافة إلى نحو 10 مليارات يورو متبقية ضمن برنامج الدفاع الأوروبي SAFE.

ويأتي الاتفاق بعد أن أبرمت عدة دول أوروبية اتفاقيات منفردة مع أوكرانيا للاستفادة من خبرتها في مجال الطائرات المسيّرة، إلا أن الاتفاق الجديد يوسع نطاق التعاون ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقالت فون دير لاين إن أوروبا تمتلك قدرات صناعية وتكنولوجية كبيرة يمكن تسخيرها، لكنها تحتاج إلى الخبرة القتالية التي طورتها أوكرانيا خلال الحرب، مؤكدة أن الهدف هو "دمج نقاط القوة والعمل على إنتاج مشترك".

ومن أبرز بنود الاتفاق إمكانية تصنيع وتخزين الطائرات المسيّرة في مواقع داخل دول الاتحاد الأوروبي بدلًا من أوكرانيا، بهدف حمايتها من الهجمات الروسية. إلا أن التخزين سيكون لفترات قصيرة بسبب التطور السريع لهذه التكنولوجيا، حيث يُتوقع نقل الطائرات بعد فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر إلى أوكرانيا أو إلى دول أوروبية ترغب في تعزيز قدراتها الدفاعية، خصوصًا على الجبهة الشرقية للاتحاد.

وتعتزم المفوضية الأوروبية، في مرحلة لاحقة، توسيع التعاون مع أوكرانيا ليشمل إنتاج أنظمة الصواريخ الباليستية والمضادة للصواريخ حيث أكدت فون دير لاين أن المرحلة المقبلة تتطلب "الاستثمار في أوكرانيا، والاستثمار في أوروبا، والاستثمار في الأمن والمستقبل المشترك".