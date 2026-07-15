قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يشمل بحيرات على مساحة ١٩٥ فدانا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا ٨
زوجة نتنياهو تطالب دولة الاحتلال بتوفير الحماية الأمنية لها لمدة 5 سنوات
استمرت 90 دقيقة.. أمريكا تعلن الإنتهاء من ضربات جديدة ضد جزيرة طنب الكبرى
على هامش زيارته للعلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق مارينا 8
قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين المرتقبة.. تعرف على تاريخ المواجهات
رسميا.. حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك
الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز خلال 24 ساعة
حفظ شكوى زيزو ضد نادي الزمالك | تفاصيل
%80 من البن مغشوش.. مفاجأة صادمة لعشاق القهوة
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد
تجديد حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة لاتهامه بالاتجار في مخدر الآيس
منتصف الصيف بلا لهيب.. ماذا غيّر خريطة الحرارة في مصر هذا العام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فون دير لاين وزيلينسكي يبرمان اتفاقًا أوروبيًا أوكرانيًا لتصنيع المسيّرات

فون دير لاين وزيلينسكي يبرمان اتفاقًا أوروبيًا أوكرانيًا لتصنيع المسيّرات
فون دير لاين وزيلينسكي يبرمان اتفاقًا أوروبيًا أوكرانيًا لتصنيع المسيّرات
أ ش أ

 أعلن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مشترك لتعزيز إنتاج الطائرات المسيّرة، في خطوة تهدف إلى الجمع بين القدرات الصناعية الأوروبية والخبرة الأوكرانية المتقدمة في هذا المجال، التي اكتسبتها كييف خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب مع القوات الروسية.

وجاء الإعلان عن الاتفاق خلال احتفال بمناسبة يوم الدولة الأوكرانية في ساحة القديس ميخائيل بالعاصمة كييف، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أكد الجانبان أن التعاون الجديد سيعزز قدرات التصنيع الدفاعي ويطور تقنيات الطائرات دون طيار.

وقال زيلينسكي خلال الاحتفال إن أوكرانيا تنتج حاليًا 10 ملايين طائرة مسيّرة سنويًا، مضيفًا أن الإنتاج قد يرتفع إلى 20 مليونًا، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا أحدثت تحولًا كبيرًا في طبيعة المعارك الحديثة، وساعدت بلاده على تعويض النقص في القوى البشرية وتنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد منشآت روسية.

وأوضح أن تمويل المشروع سيأتي من مصدرين أوروبيين، هما قرض الدعم المخصص لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، إضافة إلى نحو 10 مليارات يورو متبقية ضمن برنامج الدفاع الأوروبي SAFE.

ويأتي الاتفاق بعد أن أبرمت عدة دول أوروبية اتفاقيات منفردة مع أوكرانيا للاستفادة من خبرتها في مجال الطائرات المسيّرة، إلا أن الاتفاق الجديد يوسع نطاق التعاون ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقالت فون دير لاين إن أوروبا تمتلك قدرات صناعية وتكنولوجية كبيرة يمكن تسخيرها، لكنها تحتاج إلى الخبرة القتالية التي طورتها أوكرانيا خلال الحرب، مؤكدة أن الهدف هو "دمج نقاط القوة والعمل على إنتاج مشترك".

ومن أبرز بنود الاتفاق إمكانية تصنيع وتخزين الطائرات المسيّرة في مواقع داخل دول الاتحاد الأوروبي بدلًا من أوكرانيا، بهدف حمايتها من الهجمات الروسية. إلا أن التخزين سيكون لفترات قصيرة بسبب التطور السريع لهذه التكنولوجيا، حيث يُتوقع نقل الطائرات بعد فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر إلى أوكرانيا أو إلى دول أوروبية ترغب في تعزيز قدراتها الدفاعية، خصوصًا على الجبهة الشرقية للاتحاد.

وتعتزم المفوضية الأوروبية، في مرحلة لاحقة، توسيع التعاون مع أوكرانيا ليشمل إنتاج أنظمة الصواريخ الباليستية والمضادة للصواريخ حيث أكدت فون دير لاين أن المرحلة المقبلة تتطلب "الاستثمار في أوكرانيا، والاستثمار في أوروبا، والاستثمار في الأمن والمستقبل المشترك".

الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تعزيز إنتاج الطائرات المسيّرة القدرات الصناعية الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان يمنع الصيام ويؤكد ضرورة اتباع هذه النصائح في الحر

البطيخ

احذر.. طريقة شائعة في تناول البطيخ تعرضك للتسمم

خل التفاح

ماذا يحدث لجسمك عند شرب خل التفاح بالعسل على الريق؟

بالصور

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد