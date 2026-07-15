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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية خلال الفترة الأخيرة.. السمنة أولها

القلب
القلب
البهى عمرو

يعاني عدد كبير من المواطنين من مرض السمنة، وتصل النسبة لـ 61 %، وأن هذا يعني أن كل 5 أشخاص نجد منهم 3 مصابون بالسمنة.

وحذر أطباء القلب من مخاطر السمنة التي لها تأثير كبير على القلب، وأن الأزمات القلبية ارتفعت بسبب 4 أشياء، وأن السمنة والتدخين منها.

السمنة 

السمنة
السمنة 

وأكد الدكتور أحمد بنداري، أستاذ مساعد أمراض القلب بكلية الطب جامعة بنها، أن السمنة من المشكلات الصحية الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على القلب، موضحًا أن السمنة المركزية في منطقة البطن تمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان.

أكثر من 61% من المصريين يعانون من سمنة البطن

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مريضة

وأضاف أستاذ مساعد أمراض القلب بكلية الطب جامعة بنها، خلال حواره ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أكثر من 61% من المصريين يعانون من سمنة البطن، أي ما يقرب من 3 من كل 5 أشخاص.

ولفت إلى أن تشخيص سمنة البطن يكون من خلال قياس محيط الخصر، موضحًا أن زيادة محيط البطن عن المعدلات الطبيعية تمثل عامل خطورة، مشيرًا إلى أن القياس المرتفع يكون عند الرجال والسيدات وفق المعايير الطبية المعتمدة.

 أسباب ارتفاع الأزمات القلبية

الالتهابات
القلب

وأشار إلى أن السمنة تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة في الإصابة بالأزمات القلبية، يليها ارتفاع دهون الدم، ثم ارتفاع ضغط الدم، ثم التدخين، موضحًا أن التدخين يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة القلب.

كما أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأزمات القلبية التي يعتقد البعض أنها تحدث بشكل مفاجئ ليست مفاجئة في كثير من الأحيان، موضحًا أن الدراسات العلمية أثبتت وجود علامات وإشارات تحذيرية تسبق حدوثها، إلا أن الكثيرين لا ينتبهون إليها أو يتجاهلونها.

وأضاف، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن بعض الأشخاص يسيئون تفسير الأعراض التي يتعرضون لها، ويبحثون عن مبررات أو تفسيرات بسيطة لها بدلًا من التوجه إلى الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

ولفت إلى أن بعض المرضى يتعرضون لأعراض مرتبطة بأمراض القلب، لكنهم يعتقدون أنها مجرد نزلة برد أو إرهاق عابر، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج.

وأشار إلى أن بعض مرضى القلب قد يعانون من آلام أو اضطرابات بالمعدة ويظنون أنها مجرد حموضة، بينما يكون السبب الحقيقي مشكلة في الشريان التاجي. كما أن الصداع قد يكون أحيانًا نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وإذا أُهمل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية. وأضاف أن الشعور بآلام في الصدر قد يكون مؤشرًا على وجود ضيق أو قصور في الشرايين، وقد يتطور الأمر إلى جلطة إذا لم يتم التعامل معه مبكرًا.

وأوضح أن ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، ومرض السكري، والتدخين، تعد من أبرز عوامل الخطر الصامتة التي قد تسبق الإصابة بالأزمات القلبية، مؤكدًا أهمية المتابعة الطبية الدورية والالتزام بنمط حياة صحي للوقاية من أمراض القلب.

السمنة مرض السمنة القلب

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