طبيب قلب: 61% من المصريين يعانون من سمنة البطن

أكد الدكتور أحمد بنداري، أستاذ مساعد أمراض القلب بكلية الطب جامعة بنها، أن السمنة من المشكلات الصحية الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على القلب، موضحًا أن السمنة المركزية في منطقة البطن تمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان.

وأضاف أستاذ مساعد أمراض القلب بكلية الطب جامعة بنها، خلال حواره ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أكثر من 61% من المصريين يعانون من سمنة البطن، أي ما يقرب من 3 من كل 5 أشخاص.

ولفت إلى أن تشخيص سمنة البطن يكون من خلال قياس محيط الخصر، موضحًا أن زيادة محيط البطن عن المعدلات الطبيعية تمثل عامل خطورة، مشيرًا إلى أن القياس المرتفع يكون عند الرجال والسيدات وفق المعايير الطبية المعتمدة.

وأشار إلى أن السمنة تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة في الإصابة بالأزمات القلبية، يليها ارتفاع دهون الدم، ثم ارتفاع ضغط الدم، ثم التدخين، موضحًا أن التدخين يُعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة القلب.



