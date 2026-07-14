القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة إضافية من الضربات على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها بدأت في شن جولة إضافية من الضربات ضد إيران.

وجاء في بيان صدر عن القيادة المركزية أن الضربات التي بدأت في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (السابعة مساءً بتوقيت جرينتش) تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأشار البيان إلى أن هذه الضربات تأتي في وقت تستعد فيه القوات الأمريكية لاستئناف الحصار البحري للموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، على أن يدخل هذا الحصار حيز التنفيذ في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش).