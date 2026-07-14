إيران: لن تغادر قطرة نفط واحدة المنطقة ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة

هددت إيران بتصعيد تداعيات التوتر في منطقة الخليج، مؤكدة أن حركة تصدير النفط ستظل متأثرة طالما استمرت ما وصفتها بـ"الأعمال العدائية" التي تنفذها الولايات المتحدة.

وقالت طهران في تصريح شديد اللهجة: "لن تغادر قطرة نفط واحدة هذه المنطقة طالما استمرت الأعمال العدائية للولايات المتحدة."

وأضافت أن الهجمات الأمريكية الأخيرة "لن تؤدي إلا إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز"، في إشارة إلى استمرار الضغوط على مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على أسواق الطاقة العالمية وتصاعد التوترات الإقليمية.