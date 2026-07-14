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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الممر مفتوح للجميع باستثناء إيران.. ترامب يتراجع عن فرض رسوم حماية في مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن خطته السابقة لفرض رسوم بنسبة 20% على السفن التي تعبر مضيق هرمز، معلناً استبدالها بحزمة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع دول الخليج، قال إنها ستضخ استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أن قراره جاء بعد ما وصفه بـ"المحادثات المثمرة للغاية" التي أجراها مع قادة دول الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه المشاورات أسفرت عن تفاهمات اقتصادية ستعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الاستثمارات الخليجية المرتقبة ستكون كبيرة، وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة ودول الخليج، متوقعاً أن تؤدي إلى إنشاء مصانع ومنشآت صناعية جديدة داخل الأراضي الأمريكية، إلى جانب توفير ملايين فرص العمل ذات الأجور المرتفعة.

وفي الشأن الأمني، أعلن ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، باستثناء السفن المرتبطة بإيران، معتبراً أن ذلك تحقق بفضل ما وصفه بقوة الجيش الأمريكي، ومشيراً إلى أن تدفقات النفط عبر المضيق تسير بمعدلات غير مسبوقة.

وفي تصريحات لاحقة، أوضح ترامب أن الإجراءات الأمريكية تقتصر على فرض حصار كامل على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، إضافة إلى السفن التي تنقل شحنات إيرانية أو ترتبط بطهران بأي شكل.

وهاجم الرئيس الأمريكي القيادة الإيرانية، متهماً إياها بانتهاج سياسات وصفها بالعنيفة والمضللة، وقال إنها تقود البلاد نحو مزيد من الأزمات.

واختتم ترامب تصريحاته بالتشديد على موقف إدارته الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نووياً، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل العمل لمنع طهران من الوصول إلى هذه القدرات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم السفن التي تعبر مضيق هرمز دول الخليج الولايات المتحدة إيران

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