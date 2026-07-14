تموين القليوبية: استقبال تظلمات البطاقات التموينية الموقوفة أو المحذوف منها أفراد دون إلزام المواطنين بمستندات

أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن مديرية التموين تواصل استقبال تظلمات المواطنين الخاصة بالبطاقات التموينية الذكية الموقوفة أو المحذوف منها أفراد، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وفي إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية.



وأوضح وكيل الوزارة أن التظلمات يتم استقبالها من خلال مراكز الخدمة ومكاتب التموين المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة، والتي يبلغ عددها 78 مكتبا ومركز خدمة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه العاملين بتسهيل جميع الإجراءات أمام المواطنين، وإطلاع المتظلم على سبب الحذف وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن المواطن غير ملزم بتقديم أي مستندات مؤيدة للتظلم، ويتم استلام جميع الأوراق التي يقدمها تحت مسؤوليته، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المترددين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تخصيص آلية للتيسير على كبار السن وذوي الهمم، من خلال مساعدتهم في تسجيل بيانات التظلمات عبر بوابة مصر الرقمية الحكومية، كما يمكن للمواطن التقدم بتظلمه شفهيًا داخل مكتب التموين أو مركز الخدمة لحين استكمال المستندات الخاصة به.

وناشدت مديرية التموين بالقليوبية المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية أو تم حذف بعض الأفراد منها وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، سرعة التوجه إلى أقرب مكتب تموين أو مركز خدمة لتقديم التظلمات، تمهيدًا لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة.

كما أوضحت المديرية أن استقبال الشكاوى والاستفسارات يتم أيضًا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء عبر الخط الساخن 16528.