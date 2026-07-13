محافظ القليوبية يبحث مقترح مد خط مترو الأنفاق من المرج إلى شبين القناطر

بحث الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مع الدكتور أحمد موسى، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة مسارات مصر (MASARAT MISR)، مقترح مشروع امتداد مترو الأنفاق من محطة المرج إلى مدينة شبين القناطر، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة النقل الجماعي وتيسير حركة المواطنين داخل المحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماع حضرته المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة منال زين العابدين، مدير إدارة التخطيط العمراني.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد موسى التصور المبدئي للمشروع، والذي يتضمن إنشاء خط مترو بطول يقارب 19.2 كيلومترًا يمتد من محطة المرج إلى مدينة شبين القناطر، بما يسهم في خدمة مئات الآلاف من المواطنين، وتقليل الكثافات المرورية، وتسهيل حركة التنقل من وإلى القاهرة الكبرى.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تدعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن المشروع يتوافق مع توجهات الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة، وربط المدن والمراكز بشبكة نقل متطورة ومستدامة.

كما ناقش الاجتماع آليات تحقيق التكامل بين خط المترو المقترح وشبكات النقل القائمة، بما يسهم في تقليل زمن الرحلات ورفع كفاءة منظومة النقل، مع التأكيد على أهمية استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ القليوبية باستمرار التنسيق بين المحافظة وشركة مسارات مصر وكافة الجهات المعنية، لاستكمال الدراسات وإعداد التصور النهائي للمشروع، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.