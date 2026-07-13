صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بشبين القناطر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية عن تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية السلمانية التابعة للإدارة الصحية بشبين القناطر يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 يوليو 2026، وذلك في إطار مبادرة الرئيس حياة كريمة.



وأكد الدكتور أسامة الشلقاني أن القوافل الطبية تعد أحد أهم محاور الدولة لتحقيق العدالة الصحية، من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية على أعلى مستوى، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان.



من جانبها أوضحت الدكتورة نشوى سنوسي أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية، ويشارك بها نخبة من الأطباء المتخصصين، إلى جانب تقديم خدمات المعامل والأشعة، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة، فضلًا عن تنظيم ندوات للتثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.



ودعت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية أهالي قرية السلمانية والقرى المجاورة إلى الاستفادة من خدمات القافلة، مؤكدة أن الكشف والعلاج وصرف الأدوية بالمجان، ويتم تقديم الخدمات باستخدام الرقم القومي، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على الرعاية الصحية الشاملة.