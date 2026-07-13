سفير القرآن.. انطلاق المسابقة السنوية لمدرسة الإمام الطيب للحفظ والتجويد

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، إطلاق الموسم الأول (٢٠٢٦) من المسابقة السنوية لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، تحت شعار "سفير القرآن".

وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، وتحت إشراف أ.د نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

وتأتي المسابقة في إطار جهود الأزهر الشريف لتعزيز ارتباط الطلاب الوافدين بكتاب الله تعالى، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته وتجويده، إلى جانب تنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف.

وأوضح مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر أن التصفيات والاختبارات ستُجرى وفق عدد من الضوابط والشروط، من أبرزها أن يكون المتسابق طالبًا وافدًا مقيدًا بأحد فروع مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم، وأن يكون حافظًا للمستوى الذي يتقدم إليه، سواء حفظ القرآن الكريم كاملًا، أو نصفه، أو عشرة أجزاء، مع الإلمام بأحكام التجويد من خلال دراسة كتاب "بغية الطالبين في تجويد كلام رب العالمين"، وستُجرى الاختبارات على أيدي نخبة من أساتذة جامعة الأزهر المتخصصين في القراءات، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية في تقييم المتسابقين.

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وعقب انتهاء التصفيات، سيتم اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين في كل مستوى من مستويات المسابقة، بإجمالي ٧٠ فائزًا، يحصلون على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية ٧٠٠ ألف جنيه مصري، إلى جانب شهادات شكر وتقدير لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة، كما سيشهد الحفل الختامي تخريج دفعة جديدة من مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

ومن المقرر أن ينظم المركز حفلًا لتكريم الفائزين، بحضور نخبة من قيادات الأزهر الشريف، والسفراء، والوزراء، والشخصيات العامة، احتفاءً بالمتميزين وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم في حفظ كتاب الله وإتقان علومه.

وللتقديم في المسابقة، يرجي زيارة الرابط التالي:

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ولمزيد من المعلومات عن مدرسة الإمام الطيب، برجاء زيارة الرابط التالي:

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