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البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين 13 يوليو
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين 13 يوليو

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني
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يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الاثنين 13 يوليو بحسب بورصة الدواجن، كما نستعرض سعر الفراخ البلدي و سعر البيض والبانيه وكافة مشتقات الدواجن..

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 67:66 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 77:76 جنيهًا

سعر البانيه اليوم 

سعر كيلو البانيه تراوح بين 180 و 230 جنيهًا باختلاف الأسواق.

سعر الفراخ البلدي اليوم 

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 115 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكيلو بين 75 و155 جنيهًا بحسب المنطقة وجودة الذبح.

سعر الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الفراخ الحمراء بين 80 و81 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 90 و91 جنيهًا للكيلو

أسعار البيض اليوم 

  • سعر كرتونة البيض الأحمر 80 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 99 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 75 جنيهًا، لتباع للمستهلك 90 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

فيما تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج بانيه نحو 210 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو نحو 205 جنيهات.
  • بلغ سعر دبابيس دجاج نحو 184 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر أوراك دجاج مخلية نحو 250 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر أوراك دجاج متبلة نحو 165 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر فراخ شيش متبلة نحو 340 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر كيلو شيش طاووق نحو 343 جنيهًا.

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يبلغ نحو 65 جنيهًا، مشددًا على ضرورة إصدار قانون ينظم حلقات التداول والوساطة بين المنتج والمستهلك لضمان وصول السلعة بسعر عادل.

الدواجن
الدواجن 

وأوضح السيد أن الجهات الرقابية تؤدي دورها في متابعة الأسواق، إلا أن ضبط منظومة تداول الدواجن يتطلب إطارًا تشريعيًا ينظم الحلقات الوسيطة ويحد من التفاوت الكبير في الأسعار بين المزرعة والمستهلك.

وأشار إلى أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في إنتاج الدواجن، لافتًا إلى أن انخفاض الأسعار قد يسبب خسائر للمنتجين، ما يستدعي إيجاد آلية تحقق التوازن بين الحفاظ على مصالح المنتج وتوفير أسعار مناسبة للمستهلك.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

الدواجن
وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن تشهد عادة ارتفاعًا خلال شهر رمضان؛ نتيجة زيادة الطلب، إلا أن الدولة نجحت في الحد من هذه الزيادات؛ عبر ضخ كميات كبيرة من الدواجن في المجمعات الاستهلاكية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.

الثروة الحيوانية



كما أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، الأمر الذي مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال طارق سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

تعزيز فرص التصدير

 

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن إنتاج الدواجن البلدية بلغ 360 مليون طائر، بزيادة قدرها 12.5% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه الطفرة جاءت نتيجة الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لتنمية وتطوير صناعة الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز فرص التصدير.

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