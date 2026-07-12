أسعار الدواجن بـ 65 جنيهًا.. الشعبة تفجر مفاجأة للمواطنين

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل زيادة المعروض واستقرار الإنتاج وتراجع معدلات الطلب، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلكين.

وتأتي هذه الانخفاض في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الدواجن حالة من الوفرة الإنتاجية، وسط تأكيدات من المنتجين بعدم وجود أي أزمات تتعلق بالإنتاج أو توافر السلع.

الدواجن

ويثير تراجع أسعار الدواجن تساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض، ومدى استمراره خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأثر السوق بعوامل العرض والطلب وتغير أنماط الاستهلاك، ما يجعل أسعار الدواجن واحدة من أكثر السلع التي تشهد تحركات مستمرة في الأسواق.

الدواجن

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يبلغ نحو 65 جنيهًا، مشددًا على ضرورة إصدار قانون ينظم حلقات التداول والوساطة بين المنتج والمستهلك لضمان وصول السلعة بسعر عادل.

الدواجن

وأوضح السيد أن الجهات الرقابية تؤدي دورها في متابعة الأسواق، إلا أن ضبط منظومة تداول الدواجن يتطلب إطارًا تشريعيًا ينظم الحلقات الوسيطة ويحد من التفاوت الكبير في الأسعار بين المزرعة والمستهلك.

الدواجن

وأشار إلى أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في إنتاج الدواجن، لافتًا إلى أن انخفاض الأسعار قد يسبب خسائر للمنتجين، ما يستدعي إيجاد آلية تحقق التوازن بين الحفاظ على مصالح المنتج وتوفير أسعار مناسبة للمستهلك.

تخفيف الأعباء عن المواطنين



وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن تشهد عادة ارتفاعًا خلال شهر رمضان؛ نتيجة زيادة الطلب، إلا أن الدولة نجحت في الحد من هذه الزيادات؛ عبر ضخ كميات كبيرة من الدواجن في المجمعات الاستهلاكية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.

الثروة الحيوانية





كما أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، الأمر الذي مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال طارق سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

تعزيز فرص التصدير

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن إنتاج الدواجن البلدية بلغ 360 مليون طائر، بزيادة قدرها 12.5% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه الطفرة جاءت نتيجة الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لتنمية وتطوير صناعة الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز فرص التصدير.