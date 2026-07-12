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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قفزة في النقد الأجنبي.. السياحة وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي تسجل أرقامًا قياسية

السياحة
السياحة
رحمة سمير
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أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا ملحوظًا في مصادر النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وميزان المدفوعات.

إيرادات السياحة ترتفع إلى 14.4 مليار دولار خلال 9 أشهر

تقرير مؤشرات أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار تعافي القطاع السياحي وزيادة أعداد وتدفقات السائحين إلى مصر.

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تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 34.9 مليار دولار بزيادة 8.5 مليار دولار

كما أشار التقرير إلى قفزة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 26.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 8.5 مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 13 مليار دولار خلال الفترة

وفي السياق ذاته، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مقابل 9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في مؤشر على تحسن جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية.

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وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، مدعومًا بنمو موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على دعم الاستقرار المالي وتمويل احتياجات التنمية خلال الفترة المقبلة.

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