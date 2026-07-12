البنك المركزي: إيرادات السياحة ترتفع إلى 14.4 مليار دولار في 9 شهور

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إيرادات السياحة في مصر خلال الـ9 شهور الأولي للعام المالي الماضي بمقدار 1.9 مليار دولار علي أساس سنوي.

جاء ذلك خلال تقرير مؤشرات أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2025/2026 الماضي.

وقال التقرير إن إيرادات السياحة ارتفعت إلى 14.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مقابل 12.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس استمرار تعافي القطاع السياحي وزيادة التدفقات السياحية إلى مصر.

وكشف البنك المركزي عن وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 8.5 مليار دولار.

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 13 مليار دولار

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.