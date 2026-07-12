بيتكوين تتمسك بمستوى 64 ألف دولار.. ترقب عالمي يرسم ملامح سوق العملات المشفرة

واصلت عملة بيتكوين الحفاظ على تداولاتها فوق مستوى 64 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الأحد، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، مع متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية والتشريعية التي تؤثر على أداء العملات الرقمية واتجاهات الاستثمار.

بيتكوين والعملات المشفرة تتحرك في نطاق مستقر

سجلت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، نحو 64,221 دولارًا وفقًا لبيانات منصة CoinMarketCap، فيما بلغ سعر إيثريوم 1,820.98 دولارًا، وسجلت بينانس كوين 580 دولارًا، بينما وصلت ريبل إلى 1.1154 دولارًا، واستقرت العملة المستقرة تيثر عند 0.9993 دولار.

التطورات العالمية تضغط على شهية المخاطرة

تأتي تحركات سوق العملات الرقمية بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، نتيجة التطورات الاقتصادية والسياسية، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع استثماراتهم بين الأصول مرتفعة المخاطر والملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

المحللون: شهية المستثمرين تحدد اتجاه السوق

يرى محللون أن العملات المشفرة تتأثر بصورة مباشرة بتغيرات شهية المخاطرة لدى المستثمرين، إذ تتراجع التدفقات نحو الأصول الرقمية خلال فترات التوتر، بينما تستعيد الأسواق زخمها مع تحسن الثقة وارتفاع الإقبال على المخاطرة. كما يظل مؤشر الخوف والطمع من أبرز المؤشرات التي تعكس حالة السوق، حيث ترتفع الأسعار مع زيادة التفاؤل، وتتراجع مع تصاعد المخاوف.

ترقب للتشريعات الأمريكية المنظمة للأصول الرقمية

لا يزال اهتمام المستثمرين منصبًا على مستقبل التشريعات الأمريكية الخاصة بالأصول الرقمية، بعدما أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التوقيع على مشروع قانون الإسكان تساؤلات بشأن إمكانية تأخر إقرار مشروع قانون تنظيم سوق الأصول الرقمية إذا وصل إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من العام الجاري.

ومع استمرار التقلبات العالمية، يبقى أداء العملات المشفرة مرهونًا بالتطورات الاقتصادية والسياسية، إلى جانب القرارات التنظيمية ومستويات ثقة المستثمرين، ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد المسار القادم لسوق الأصول الرقمية، وفي مقدمتها بيتكوين.