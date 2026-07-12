"بيتكوين" تستقر أعلى 64 ألف دولار وسط استمرار تقلبات سوق العملات الرقمية

استقرت عملة "بيتكوين" فوق مستوى 64 ألف دولار، خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط استمرار تقلبات سوق العملات الرقمية وترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، التي لا تزال تؤثر على شهية المخاطرة وتوجهات الاستثمار في الأصول الرقمية.

وسجلت "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، نحو 64,221 دولارا خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

كما بلغ سعر عملة "إيثريوم" نحو 1,820.98 دولارا، فيما سجلت "بينانس كوين" 580 دولارا، بينما سجلت "ريبل" 1.1154 دولارا، واستقرت العملة المستقرة "تيثر" عند 0.9993 دولار.

وتأتي تحركات سوق العملات الرقمية في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من التقلب، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية بين الأصول مرتفعة المخاطر والملاذات الآمنة.

ويرى محللون أن العملات المشفرة تتأثر بصورة مباشرة بتغيرات شهية المخاطرة لدى المستثمرين، إذ تميل التدفقات الاستثمارية إلى التحول نحو الذهب خلال فترات التوتر وعدم اليقين، بينما تستعيد الأصول الرقمية زخمها مع تحسن معنويات الأسواق وارتفاع الإقبال على المخاطرة.

وظل الاهتمام منصبّا على تشريعات الأصول الرقمية الأشمل، إذ أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التوقيع على مشروع قانون الإسكان تساؤلات حول ما إذا كان قانون وضوح سوق الأصول الرقمية المقترح قد يواجه تأخيرات سياسية أيضا في حال وصوله إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام.

وأشار محللون إلى أن أداء سوق العملات المشفرة يرتبط أيضا بمؤشر الخوف والطمع، حيث تتراجع الأسعار مع تصاعد مخاوف المستثمرين، بينما تعود إلى الارتفاع مع تحسن الثقة وزيادة الطلب على الأصول الرقمية.