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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيئة الأرصاد: الأجواء حول معدلاتها الطبيعية.. وتوجّه تحذيرًا للمصطافين المتواجدين على الشواطئ

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم
شيماء جمال
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قالت الدكتورة منار غانم نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد أجواء صيفية مستقرة بشكل كبير على معظم محافظات الجمهورية ودرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر عبر الفضائية المصرية، أن هناك ارتفاعات فى نسبة الرطوبة، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية شمالية محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، قادمة من البحر المتوسط.

وتابعت نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في فترة الليل نشهد نشاطا للرياح يعمل على تلطيف الاجواء خصوصا في الاماكن المفتوحة.
وحذرت "غانم" المصطافين من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، ونصحتهم بتوخى الحذر والتواجد فى مناطق آمنة قريبة من الشاطئ، واتباع تعليمات رافع الرايات.

الأرصاد الطقس درجات حرارة الرطوبة ارتفاع الأمواج البحر المتوسط

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