بطلة Supergirl الأصلية تشيد بميلي ألكوك: كانت مذهلة وتمتلك حسًا كوميديًا رائعًا

أعربت الممثلة هيلين سلايتر، التي قدمت شخصية كارا زور-إل (Supergirl) لأول مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم Supergirl عام 1984، عن إعجابها الشديد بالنسخة الجديدة من الفيلم، والتي تقوم ببطولتها ميلي ألكوك.

وقالت سلايتر، في تصريحات لمجلة The Hollywood Reporter: “أحببت فيلم Supergirl الجديد، أعتقد أن ميلي ألكوك كانت مذهلة؛ شرسة، قوية، وتمتلك حسًا كوميديًا رائعًا”.

وأكدت سلايتر أنها لا تمانع إعادة تقديم الشخصية برؤية مختلفة، موضحة: "أرى أن هذه الشخصيات الأسطورية يجب أن تتغير باستمرار، نحن نريد إعادة تفسيرها بطرق جديدة، فهذا هو ما يُبقيها حية ويضمن استمرارها، فهي تعكس ما يحدث في الثقافة المعاصرة، ومن الممتع أن نراها تتطور وتواصل النمو"، واعتبرت سلايتر أن إعادة تقديم الشخصيات الكلاسيكية أمر ضروري لاستمرارها، موضحة أن كل جيل يترك بصمته الخاصة على الأبطال الخارقين، وهو ما يمنحهم القدرة على مواكبة العصر والوصول إلى جمهور جديد، وتأتي هذه الإشادة من صاحبة أول بطولة سينمائية للشخصية، لتمنح النسخة الجديدة دعمًا من أحد أبرز الوجوه المرتبطة بتاريخ Supergirl، خاصة مع النجاح الذي حققته ميلي ألكوك في تقديم نسخة أكثر جرأة وإنسانية من البطلة ضمن عالم DC الجديد.

تفاصيل فيلم Supergirl

ويُعد فيلم Supergirl الذي قدمته سلايتر عام 1984 امتدادًا لسلسلة أفلام Superman التي قادها النجم الراحل كريستوفر ريف خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ورغم أن ريف لم يظهر في الفيلم، فإن الممثل مارك ماكلور أعاد تقديم شخصية جيمي أولسن التي جسدها في أفلام Superman، كما عادت هيلين سلايتر مرة أخرى إلى عالم Supergirl من خلال شخصية إليزا دانفرز، والدة البطلة بالتبني في مسلسل Supergirl الذي عُرض بين عامي 2015 و2021، إلى جانب أدائها الصوتي لشخصية مارثا كينت في الفيلم التلفزيوني الكرتوني DC Super Hero Girls: Super Hero High عام 2016.

وعلى الجانب الآخر، حصدت ألكوك إشادات واسعة من النقاد عن أدائها في فيلم Supergirl، حتى مع تباين الآراء حول الفيلم نفسه، إذ اعتبر كثيرون أن تجسيدها لشخصية كارا زور-إل كان أبرز نقاط القوة في العمل، حيث أشادت صحيفة The Guardian بأداء ألكوك، مؤكدة أنها نجحت في تحقيق توازن بين تمرد الشخصية وهشاشتها الإنسانية، وقدمت نسخة مختلفة من البطلة الخارقة تجمع بين القوة والضعف، معتبرة أن حضورها يمنح الفيلم طاقة خاصة ويبعث الأمل في مستقبل عالم DC السينمائي.

كما لفت عدد من النقاد في مقالاتهم إلى أن ألكوك استطاعت تقديم شخصية أكثر تعقيدًا من النسخ السابقة، حيث جمعت بين الحضور الكاريزمي والروح الساخرة والجانب العاطفي، وهو ما جعل أداءها محل اتفاق مثل Variety، التي أشارت أيضًا إلى أن ميلي ألكوك قدمت أداءً قويًا وقادت العمل بحضور لافت، وهو ما جعل اسمها يتصدر معظم النقاشات النقدية عقب طرح الفيلم، وتعززت هذه الإشادات بتصريحات هيلين سلايتر، أول ممثلة جسدت شخصية Supergirl على الشاشة.

الفيلم أخرجه كريج جيليسبي وكتبته آنا نوجيرا، يستند إلى سلسلة القصص المصورة الشهيرة «Supergirl: Woman of Tomorrow» للكاتب توم كينج والرسامة بيلكيس إيفلي، ويشارك ميلي ألكوك البطولة كل من جيسون موموا في دور "لوبو"، وماتياس شونارتس، وإيف ريدلي، إلى جانب ظهور ديفيد كورنسويت بشخصية سوبرمان، وتدور أحداث الفيلم الذي يعرض حاليا بدور العرض المصرية حول كارا زور-إل، التي تنطلق في رحلة عبر الفضاء برفقة الفتاة الصغيرة "روثي"، بحثًا عن قاتل عائلتها، بينما تحاول أيضًا استعادة كلبها "كريبتو". وخلال هذه المغامرة تواجه قراصنة فضائيين ومجرمين خطرين، قبل أن تتقاطع رحلتها مع صائد الجوائز الشهير "لوبو".

ويمزج الفيلم بين الأكشن والخيال العلمي والدراما الإنسانية، ليقدم مغامرة فضائية واسعة النطاق تختلف عن معظم أفلام الأبطال الخارقين التقليدية، الفيلم من إنتاج استوديوهات DC، وتوزيع Warner Bros. وUnited Motion Pictures.