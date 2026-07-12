النجم الحائز على جائزتي أوسكار أنتوني هوبكنز يطلق أولى أغنياته كملحن

في خطوة تكشف عن وجه فني جديد لأحد أعمدة السينما العالمية، أعلن الممثل البريطاني السير أنتوني هوبكنز، عن توقيعه عقداً مع شركة التسجيلات الموسيقية "ديكا كلاسيكس" (Decca Classics)، تمهيداً لإصدار ألبومه الموسيقي الأول بعنوان "Life Is a Dream" (الحياة حلم)، والذي يضم مجموعة من الأعمال الأوركسترالية التي ألّفها على مدى أكثر من ستة عقود من الزمن.

أطلق هوبكنز البالغ من العمر 88 عاماً، مقطوعته الأولى بعنوان "Bracken Road"، وهي جزء من عمل أكبر بعنوان "1947: سويت للبيانو المنفرد والأوركسترا".



وتستلهم القطعة أجواءها من ذكريات طفولة هوبكنز في منطقة مارغام بجنوب ويلز، إذ ترسم بالنغمات "لوحة موسيقية حنينية" للشوارع والمروج والمزارع والجبال التي أحاطت بمنزل عائلته في أربعينيات القرن الماضي.



يضم الألبوم المقرر صدوره في 21 أغسطس المقبل، مقطوعات أخرى من بينها "My Fatherland" المستوحاة من الألحان الويلزية التقليدية، إضافة إلى أعمال مستلهمة من السينما وزوجته وابنة أخيه. وقد سُجّل الألبوم في قصر ألكسندرا بلندن خلال شهر أبريل الماضي.



ويشارك في العمل قائد الأوركسترا الشهير غوستافو دudamel مع أوركسترا "فيلهارمونيا"، إلى جانب عازف البيانو الكلاسيكي سيرجيو تيمبو وعازف التشيلو غريغوريو نييتو، بمشاركة جوقة "باخ" وجوقة فتيان كاتدرائية وينشستر.



يعزف هوبكنز البيانو منذ سن الرابعة، وبدأ بتقديم مقطوعات لكبار الملحنين الكلاسيكيين مثل بيتهوفن وشوبان في سنواته الأولى، قبل أن ينتقل إلى الارتجال بألحانه الخاصة. وفي مرحلة المراهقة خلال خمسينيات القرن الماضي، كان يؤلف موسيقى للعروض المسرحية المحلية.