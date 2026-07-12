وزير الخارجية الأردني يحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، محذرا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
جاء ذلك خلال لقاء الصفدي اليوم مع وفد من "مجلس الحكماء" يضم رئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ونائبة رئيس مجلس الحكماء جراسا ماشيل، والناشطة الحقوقية هينا جيلاني، لبحث التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الصفدي على أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الإجراءات، مؤكدا استمرار الأردن في العمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ومعالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية ووفق القانون الدولي.
يعد "مجلس الحكماء" هيئة مستقلة تضم عددا من القادة والشخصيات الدولية، وتعمل على دعم جهود حل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز الحوار لتحقيق السلام.