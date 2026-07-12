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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
رنا عصمت
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تعتبر النزلات المعوية من أحد أشهر امراض الاطفال على الاطلاق وتشكل نسبة كبيرة من اجمالي عدد زيارات الاطفال لاقسام الاستقبال وطواريء الاطفال واقسام الاطفال وتاتي في المركز الثالث من حيث اصابتها للاطفال بعد الحميات والتهابات الحلق واللوزتين.


لذا نعرض لك فى هذا التقرير اهم اعراضها القيء والإسهال
وكيف تميز بين النزلة المعوية الفيروسية والبكتيرية


النزله المعوية الفيروسية …


-لايحدث معها ارتفاع في درجة الحراره
يأتي معها اعراض رشح مثل سيلان الانف
يأتي الاسهال قبل القيء
 

اما في النزلات المعويه التي تحدث نتيجة العدوى البكتيريه الحاده فأهم صفاتها كالتالي:


يحدث معها ارتفاع في درجة حرارة المصاب
-يوجد دم في البراز
قد يحدث تشنجات عصبيه للمصاب
يأتي القيء اولا ثم يتبعه الاسهال.
في فحص المختبر يكون عدد كريات الدم البيضاء مرتفع.


كيف تعالج النزلات المعوية..


1-اعطاء المريض المزيد من السوائل والماء اذا كان قادرا على البلع ولايوجد عنده قيء.
2-في حال وجود القيء واستمراره ينصح باعطاء المريض محلول النورمال سالين الوريدي لعدم حدوث الجفاف للمريض.
3-في حال استمرار الاسهال ينصح باعطاء المريض محلول الرينغر لاكتات الوريدي لعدم حدوث جفاف.
4-اعطاء المريض خافض حراره مثل الباراسيتامول في حال وجود حراره.
5-ينصح اعطاء المريض الاطعمه المسلوقه والخفيفه والابتعاد عن الاطعمه الدهنيه والسكريات والعصيرات.

المصدر ديلى ميرور

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال النزلة المعوية النزلة المعوية للأطفال الفرق بين نزله المعويه البكتيريا والفيروسية

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الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

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