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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وعُمان وقطر تبحث احتواء التصعيد الإقليمي واستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه القطري والعُماني تطورات الأوضاع الإقليمية
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه القطري والعُماني تطورات الأوضاع الإقليمية
فرناس حفظي
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جري مساء أمس اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن التطورات الخطيرة للأوضاع الإقليمية في المنطقة.

تناول الاتصالان نتائج اللقاءات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي استضافتها مسقط أمس، والجهود المبذولة لدفع مسار التهدئة واستئناف المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، كما بحث الوزراء تداعيات استئناف التصعيد العسكري، وما يمثله من تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود المكثفة لخفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، بما يسهم في احتواء التوترات والحفاظ على الأمن الإقليمي.

وأكد الوزراء كذلك أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وعدم عرقلة حركة الملاحة أو تعريضها لأي مخاطر، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.كما شدد الوزراء علي اهمية دفع الحلول السياسية والسلمية واحترام قواعد القانون الدولي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر بن حمد البوسعيدي سلطنة عُمان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قطر

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