وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الأمريكى يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا والعراق

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بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير "توم باراك"، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لكل من سوريا والعراق، خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما في كل من سوريا والعراق الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، مجددا إدانة مصر للعملية الإرهابية الأخيرة التي شهدتها العاصمة دمشق .

وشدد على ضرورة تمكين مؤسسات الدولة الوطنية السورية، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونها الداخلية، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله.

وفيما يتعلق بالعراق الشقيق، تناول الاتصال جهود الحكومة العراقية الجديدة في فرض سلطة الدولة وحصر السلاح، وعدم استخدامه خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، منوهاً بدعم مصر لمؤسسات الدولة العراقية في مواجهة مختلف التحديات.