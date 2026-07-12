حتحوت: حسام عبد المجيد يوافق على بند يمنح الزمالك أولوية العودة

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن مدافع الزمالك حسام عبد المجيد أبدى موافقته على تضمين بند في عقد احترافه المحتمل، يقضي بعدم عودته إلى الدوري المصري إلا من خلال نادي الزمالك، أو أن يكون الزمالك صاحب الأولوية في حال رغبته بالعودة.

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن موافقة اللاعب تأتي في إطار إبداء حسن النية تجاه ناديه، ولطمأنة مسؤولي الزمالك الذين يتخوفون من فكرة انتقال اللاعب مستقبلاً إلى نادٍ منافس عبر ما يُعرف بـ"الكوبري".

حسام عبد المجيد

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن تطور جديد في ملف احتراف حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، مؤكدًا أن عقود انتقال اللاعب إلى نادي لودوجوريتس البلغاري سيتم توقيعها خلال الساعات المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “مصدر.. توقيع عقود انتقال حسام عبد المجيد لنادي لودوجوريتس البلغاري خلال ساعات، حيث يتم مراجعتها في الوقت الحالي”.

وتأتي هذه الخطوة؛ بعد وصول المفاوضات بين الزمالك والنادي البلغاري إلى مراحلها النهائية، وسط تقارير تؤكد الاتفاق على البنود المالية والتعاقدية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة القريبة المقبلة.