قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب أزمة نفسية .. شاب يتخلص من حياته بالمنوفية
ألفاريز: سنفعل كل شيء لكي يفوز ميسي بكأس العالم مرة أخرى
ناقد رياضي: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تحفيزية.. والناشئون مفتاح مستقبل الكرة المصرية
صحيفة إسكتلندية: إمام عاشور موهبة استثنائية وسيكون صفقة الموسم فى سيلتك
الأهلي يضع حجر أساس فرعه الجديد فى المنصورة الجديدة غداً
بلاغ للنائب العام.. المهندسين تتهم مسؤولين بالنقابة بشبهة التواطؤ في قضية "يوتن"
خلال 48 ساعة.. إعلان تنسيق الثانوية العامة بسوهاج وسط ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور
الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية تعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر
مدرب الأرجنتين بعد الفوز على سويسرا : وقف الحظ بجانبنا لأنهم تلقوا بطاقة حمراء
وزير التموين يلتقي النواب والشيوخ.. وقرارات لتسريع الاستجابة لمطالب المواطنين
سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟
المادة بـ100 جنيه | ننشر ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدرسة تقبل 20 طالبا.. تعرف على مدارس تكنولوجيا تطبيقية بديلة للثانوي العام

مدارس تكنولوجيا
مدارس تكنولوجيا
رحمة سمير
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون التعليم، أسامة عبد الكريم، أن ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام في بعض المحافظات يرجع إلى زيادة أعداد الطلاب وارتفاع المجاميع، وليس بهدف توجيه الطلاب إلى التعليم الفني.

وأوضح أسامة عبد الكريم أن الدولة توسعت في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018، ليصل عددها هذا العام إلى نحو 215 مدرسة، مشيرًا إلى أن لكل مدرسة تنسيقًا مركزيًا تعلنه وزارة التربية والتعليم وفقًا لطبيعة التخصصات المتاحة.

وأضاف أن مدرسة الطيران بحلوان تعد من المدارس المتميزة، إلا أنها تستقبل 20 طالبًا فقط سنويًا، وتخضع لشروط قبول خاصة تشمل الحصول على مجموع مرتفع وإجادة اللغة الإنجليزية، إلى جانب معايير أخرى.

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية توفر تدريبًا عمليًا بالتعاون مع شركات ومؤسسات صناعية، مؤكدًا أن خريجيها يتمتعون بفرص جيدة في سوق العمل.

ونفى أن يكون ارتفاع التنسيق وسيلة لإجبار الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني، موضحًا أن القبول يعتمد على أعداد الطلاب، والمقاعد المتاحة، والمجاميع داخل كل محافظة.

وأضاف أن عدد المتقدمين للصف الأول الثانوي العام هذا العام بلغ نحو 920 ألف طالب، مقارنة بنحو 800 ألف طالب في السنوات السابقة، وهو ما أسهم في ارتفاع الحد الأدنى للقبول في بعض المحافظات.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من التنسيق قد تشهد خفض الحد الأدنى للقبول بنحو 3 إلى 5 درجات، مع انتقال عدد من الطلاب إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين (STEM) والتعليم الفني، بما يتيح فرصًا إضافية للطلاب.

التنسيق المدارس_التكنولوجية الثانوية_العامة التعليم_الفني التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

المتهم

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

الزمالك

مصدر: أكثر من مدرب مغربي على رادار الزمالك.. وجون إدوارد يقود المفاوضات

سعر الذذهب

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن

لاعب صنداونز

زوجة جايدن آدامز لاعب صنداونز تكشف تفاصيل مؤلمة عن أيامه الأخيرة

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

ترشيحاتنا

السباح جون ماجد

بدء استئناف مشرف حمام السباحة في واقعة نادي الغابة على حبسه 3 سنوات.. بعد قليل

حريق كسارة بلاستيك بقطور

السيطرة على حريق داخل كسارة بلاستيك بقرية "نشيل" بالغربية | صور

نقل المصاب للمستشفى

بسبب دعوى خلع .. مقتل سيدة وإصابة والدها على يد زوجها بملوي

بالصور

سهل وسريع وصحي.. طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت

طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..

أبيض X أسود.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها خلال الحمل

. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد