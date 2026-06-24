وزير النقل يوقع اتفاقًا لإنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمعهد وردان ويشهد تدشين أخرى بمدينة بدر

شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في مراسم توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسفير الفرنسي بالقاهرة ، ومحمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، السفير أريك شوفاليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيدة فيرونيك فولان المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة كليمونس مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر.

العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح مشروعات النقل الحديثة

وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم عوامل نجاح مشروعات النقل الحديثة، وحرصها على إعداد وتأهيل كوادر فنية متخصصة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتشغيل وصيانة وإدارة وسائل النقل المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية.



وخلال فعاليات قام كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ومحمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيدة فيرونيك فولان أنيني المديرة التنفيذية بالإنابة لشئون الدول بالتوقيع على خطاب النوايا الأول بين وزارة النقل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية داخل معهد وردان بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في مختلف تخصصات النقل، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الفنية المدربة، مع الحرص علي توفير مناهج تطبيقيه علميه وفق افضل ممارسات التعليم الفنى الدولي للوفاء بحاجه كافه قطاعات النقل محلياً ودولياً.

توقيع خطاب النوايا الثاني

كما شهد وزير النقل توقيع خطاب النوايا الثاني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو والوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مدرسة مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة في مجالات تشغيل وصيانة وسائل النقل الحديثة

وقد وقع الخطاب عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعن شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، وعن الوكالة الفرنسية للتنمية فيرونيك فولان أنيني المديرة التنفيذية بالإنابة لشئون الدول .

صرح وزير النقل أن إنشاء المدرستين يأتي في إطار دعم الشراكة بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لتلبية احتياجات مشروعات النقل الحالية والمستقبلية مشيرا الى أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء المدرستين وبدء الدراسة بهما فور نهو الدراسات الخاصة بالمناهج والمعامل وطاقم التدريس ، بما يضمن تخريج كوادر فنية مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة الدولية وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في قطاع النقل.



ومن جانبه ألقى وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة تناول فيها تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية على مدار عشرين عاماً، وما نتج عنها من مشروعات تنموية رائدة في مجالات النقل، والطاقة، والأمن المائي، والبنية التحتية، بما أسهم في تعزيز الخدمات العامة ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر مؤكدا أن الاتفاقيات الجديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والالتزام المشترك بدعم أولويات التنمية المستدامة، خاصةً في قطاعات الصحة، والتعليم، والتدريب الفني والمهني، والصناعة الخضراء. وأشار إلى أن الشراكة الممتدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على الثقة والرؤية المشتركة، معرباً عن تقديره للحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية وجميع المؤسسات والكوادر المصرية والفرنسية التي أسهمت في تحقيق النجاحات المتراكمة لهذه الشراكة على مدار العقدين الماضيين.



جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات تعكس حرص الجانبين المصري والفرنسي على مواصلة تعزيز الشراكة التنموية الاستراتيجية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين ويدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية.