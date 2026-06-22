وزير النقل : ارتفاع إيردات السكة الحديد إلى 543.9 مليون جنيه

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية (إرتراك) ، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس ابراهيم عبدالحليم يسرى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة رئيس مجلس الإدارة

وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي الجهات المعنية وقيادات الشركة، وذلك لمناقشة نتائج الأعمال والقوائم المالية ومؤشرات الأداء وخطط التطوير المستقبلية للشركة ، حيث صدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس ادارة الشركة عن العام المنتهى في 31/12/2025 وعلى قائمة المركز المالى وتقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات .

كما استعرضت الجمعية إجمالي الايرادات والمصروفات و صافى ربح الشركة حيث حققت الشركة طفرة مالية واضحة؛ حيث ارتفعت الإيرادات إلى 543.9 مليون جنيه في عام 2025 مقارنة بـ 416.9 مليون جنيه في عام 2024 و ارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب ليصل إلى 110.4 مليون جنيه في عام 2025، مقارنة بـ 101.5 مليون جنيه في عام 2024

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال تلك الفترة ، وما تم تحقيقه من أعمال في مجال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية والمفاتيح، وتنفيذ المشروعات المكلفة بها الشركة، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومعدلات الإنجاز المحققة بها. مثل أعمال تجديد خط المنصورة – المطرية و تنفيذ أعمال التجديد والصيانة على عدد من الخطوط الرئيسية والحيوية، ومنها خطوط القاهرة – أسوان، والقباري – مطروح، والمعمورة – رشيد، وإمبابة – إيتاي البارود، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل.كما تم استعراض جهود الشركة في مجال تنفيذ وتركيب أجهزة الإشارات والاستعداد بالبلوكات والمحطات، وما تم إنجازه من أعمال في هذا المجال لدعم منظومة التحكم والتشغيل وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية ، بالإضافة الى عرض الإمكانيات الفنية والمعدات المملوكة للشركة، والتي تشمل معدات وماكينات متخصصة في أعمال تجديد وصيانة السكك الحديدية، وأوناش السكك والجسامير والحفارات واللوادر ومعدات دك الخطوط والتفريعات والخطط المستقبلية للشركة بما يعزز قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المختلفة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية

وخلال الاجتماع قدم العضو المنتدب التنفيذي للشركة عرض تقديمي عن تنفيذ اول مزلقان سكة حديد في مصر يتم تشغيله بالطاقة الشمسية وهو مزلقان بكم 27 بخط كفر داود / السادات مشيرا إلى أن هناك خطة لتنفيذ مثل هذه النوعية من المزلقانات التي تستخدم الطاقة النظيفة وتوفر استهلاك الكهرباء في عدد من خطوط شبكة السكك الحديدية

كما تم استعراض التوسع التشغيلي والمشاريع الجديدة حيث نجحت الشركة في تنويع مصادر دخلها من خلال تنفيذ أعمال لحساب الغير، وبناء محفظة أعمال تعكس ثقة الشركاء الاستراتيجيين ، وتتمثل في:

مشروع شركة عز الدخيلة للصلب (EZDK) من خلال إحلال وتجديد السكة الحديدية برصيف الخامات

ومشروع ميناء السخنة (EDECS) من خلال أعمال تركيب خط السكة الحديد ومشتملاته ومشروع ميناء الإسكندرية (شركة مواني مصر البحرية) من خلال تنفيذ تصادم خرسانية وأعمال "لاند سكيب"

و تم التصديق خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على زيادة زأس مال الشركة من 20مليون جنيه إلى 100مليون جنيه وذلك بهدف تعزيز الملاءة المالية لتجاوز القيود التمويلية لتلبية شروط التأهيل المسبق للمناقصات الكبرى خارج نطاق الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية أن وزارة النقل تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية الاساسية لشبكة السكك الحديدية ومنها مشروعات تجديد وصيانة الخطوط الحديدية كأحد محاور الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية وبما يساهم في رفع مستويات ومعدلات السلامة والأمان على مستوى على الخطوط لافتا الى أهمية الدور الذي تقوم به شركة إيرتراك في دعم مشروعات تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية في مصر ، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية والمفاتيح ومد السكك للمشروعات الجديدة، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهد لدعم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل، مثل شبكة القطار الكهربائي السريع وانشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الديزل الجديد وازواج عدد اخر من الخطوط الديزل القائمة لافتا الى اهمية تنفيذ كافة الاعمال بأعلى مستويات الخدمة بما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الكفاءات الفنية بالشركة ونقل الخبرات للاجيال الحديثة بها والدعم المستمر للشركة بأحدث الماكينات بما يساهم في استمرار زيادة حجم أعمال الشركة مع ضرورة فتح أسواق أخرى للشركة للعمل بها الى جانب السوق المصري ، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في قدرة العاملين بالشركة على مواصلة النجاح و، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في تطوير منظومة السكك الحديدية وتقديم خدمات نقل آمنة ومتطورة للمواطنين.