450 فرصة عمل بقطاع الأمن برواتب تصل لـ 9500 جنيه

أعلنت وزارة العمل، عن توفر 450 فرصة عمل للشباب في قطاع الأمن والحراسة، للعمل بإحدى الشركات المتخصصة، وذلك بمواقع العمل في "كمبوندات" بمنطقة المعادي، برواتب مجزية وحزمة من المزايا التأمينية والخدمية.

شمل الإعلان توفير فرص عمل للكوادر التالية:

100 مشرف أمن: براتب يتراوح ما بين 9000 و9500 جنيه.

350 فرد أمن: براتب يتراوح ما بين 8000 و8500 جنيه.

وحددت وزارة العمل الضوابط العامة للقبول بالوظيفة وهي مؤهل متوسط - إعدادية - يجيد القراءة والكتابة، على أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عاماً.

يقدم العمل حزمة مزايا شاملة للمقبولين، تتضمن، توفير وجبات غذائية وإقامة للمغتربين، تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص، زيادة سنوية منتظمة في الرواتب.

كما أشار الإعلان إلى حاجة الشركة لتعيين عمال نظافة من الجنسين للعمل بجميع المحافظات داخل (المولات، الشركات، والبنوك).

على الراغبين في التقدم للوظائف التوجه إلى المقر الكائن في:25 أ عمارات العبور - صلاح سالم.

أو التواصل عبر الأرقام الهاتفية التالية المخصصة لاستقبال الطلبات:

01001835812 - 01062211979

تأتي هذه الوظائف في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة ومستقرة للشباب بمختلف المؤهلات، وضمان بيئة عمل آمنة بامتيازات تأمينية وصحية.