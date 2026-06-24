أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة (عربي/لغات)



حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تُعقد امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي وكذلك الأول والثاني الإعدادي بالمرحلة الإعدادية في الفترة من18 لـ 22 يوليو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تُعقد امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 18 لـ 25 يوليو 2026



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تُعقد امتحانات الدور الثاني 2026 للشهادة الإعدادية بداية من 25 لـ 30 يوليو 2026



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل ، سيكون :

الامتحان موحدا على مستوى الإدارة

توضع الأسئلة بمعرفة موجه أول المادة بكل إدارة

تتولى المدارس تشكيل لجان تقدير الدرجات

تعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.

تقوم إدارة المدرسة بإخطار ولي الأمر رسميًا بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق دخول الامتحان فيها، قبل ميعاد الامتحان بأربعة عشر يومًا على الأقل.



يتم اختبار تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر لهم البرامج العلاجية في كافة المواد في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بعد إتمام البرامج العلاجية، وفي حالة عدم اجتياز يكون التلميذ باقيًا للإعادة.

وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من المقرر أنه يؤدي طلاب مدارس المكفوفين يوم الخميس الموافق 25/ 6/ 2026 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

أما بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية العامة العادية ، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يؤدي طلاب النظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية يوم الأحد 28 يونيو 2026 امتحان اللغة العربية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء