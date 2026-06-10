بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خبير تربوي يعلنها

أعلن الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن أمور مبشرة في امتحانات الثانوية العامة 2026

وقال الدكتور تامر شوقي في تصريحات له أن فترة امتحانات الثانوية العامة 2026 تمتد لمدة ٢٦ يومًا، وتتضمن ٧ أيام امتحانات فقط لطلاب الأدبي وعلمي علوم، أي ما يقارب ٢٣% من الفترة، و٨ أيام امتحانات لطلاب شعبة علمي رياضة، أي ما يقارب ٣٠% من الفترة الامتحانية، بينما تبلغ نسبة الأيام الخالية من امتحانات الثانوية العامة 2026 ، ٧٣% لطلاب الأدبي وعلمي علوم، و٧٠% لطلاب علمي رياضة.

كما أشار الدكتور تامر شوقي إلى وجود فواصل زمنية بين كل امتحان وآخر تمتد من يوم واحد (بين المواد غير المضافة للمجموع) إلى يومين أو أربعة أو ستة أيام بين المواد الأساسية، مما يفيد الطالب في استعادة نشاطه الذهني والبدني قبل أي امتحان، وتقليل الضغط والتوتر في ظل عدم تتابع الامتحانات، وتوفير وقت كافٍ للاستعداد لكل مادة، وكذلك مراجعة واستكمال مذاكرة الأجزاء التي لم يتمكن من استذكارها أو مراجعتها خلال فترة ما قبل الامتحانات.

وقال الدكتور تامر شوقي : على الطالب أن يطمئن ويثق بالله ثم بنفسه، وأن يتأكد من أن الفترة المتبقية قبل الامتحانات وأثناءها كافية للاستعداد الجيد لكل امتحان وتحقيق النجاح والتفوق. والمهم هو الهدوء وعدم مقارنة نفسك بغيرك. وعليك أن تعلم أن الاستعداد النفسي خلال الفترة الحالية أهم كثيرا من الاستعداد الدراسي، وأن دور الأسرة خلال الفترة القادمة لا يقل أهمية عن دور الطالب في الإعداد للامتحانات واجتيازها بثبات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

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الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء