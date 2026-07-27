خطوة سحرية في ثوان تحميك من اختراق الهاكرز لمتصفحك

يعد متصفح جوجل كروم واحدا من أكثر متصفحات الويب استخدامًا، ومن جانبها تسعى شركة جوجل باستمرار لمحاولة تعزيز مزايا الأمان إلى متصفح كروم وذلك لضمان الحفاظ على أمان بياناتك إليك وفقا لموقع "zdnet " العديد من الطرق لتحسين الأمان عند استخدام متصفح كروم.

متصفحات الويب

- مسح بياناتك بانتظام

يساعد متصفح جوجل كروم على الحفاظ على أنواعًا مختلفة من البيانات، والصور والملفات وكلمات المرور إلا أنه على الرغم من ذلك يمكن للقراصنة استخدامها ضدك؛ وسرقة بياناتك الشخصية ومحاولة استخدامها وذلك للوصول إلى حساباتك.

لذا يمكنك الضغط على الأزرار الثلاثة التالية معًا: (Ctrl + Shift + Del) من داخل النافذة، التي تريد القيام بحذفها، ثم النقر فوق (حذف البيانات) .



عدم استخدام مدير كلمات المرور

يحتوي متصفح كروم على مدير كلمات مرور يمكن استخدامه للقيام بحفظ كلمات المرور الخاصة بالمواقع التي تقوم بزيارتها

وللحفاظ على أمان بياناتك وذلك أثناء التصفح، يمكن القيام باستخدم مدير كلمات مرور آخر غيرمدمج في المتصفح للقيام بإدارة جميع كلمات المرور، ويمكنك بمحاولة القيام بضبط إعدادات كروم وذلك لعدم اقتراح حفظ كلمات المرور أبدًا، وللقيام بذلك، يمكنك الكتابة في شريط العنوان الجملة التالية: chrome://password-manager/passwords، ثم القيام بالنقر فوق (الإعدادات)، ثم القيام بتعطّيل خيار اقتراح حفظ كلمات المرور Offer To Save Passwords.

على الجانب الآخريتضمن متصفح كروم مزية التصفح الآمن و التي تقدم مستويات من الحماية، هي:

(No Protection) بدون حماية: يجب تجاهل هذا الخيار وعدم تفعيله.

(Standard Protection) الحماية القياسية : تحمي من مواقع الويب والتنزيلات الضارة.