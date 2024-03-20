عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

بإمكانيات مش هتخليك
بإمكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

مع تنوع الهواتف وتعدد ميزاتها، يزداد حيرة المستخدمين في اختيار الهاتف المناسب، حيث نستعرض أفضل أجهزة هواتف هواوي التي تستحق المال في الوقت الحالي، مع مراعاة احتياجات المستخدمين وميزانياتهم.

أعلنت شركة هواوي خلال الساعات الماضية  رسمياً عن إطلاق كلا من هواتف" nova 12i “و"nova 12s” وأيضاً “nova 12 SE للأسواق العالمية.

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

أرخص هاتف ذكي للشراء في رمضان 2024

وفقا لموقع “  gsmarena ” يتميز هاتف Huawei nova 12i بشاشة LCD بحجم 6.7 بوصة، وجودة عرض Full HD و ومعدل تحديث" 90 Hz.

ويضم هاتف" Huawei nova 12i “ رقاقة معالج”  Snapdragon 680"  وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 أو 256 جيجا بايت.

 

وتأتي الكاميرا الخلفية لهاتف " Huawei nova 12i “ بتصميم دائري كبير الحجم وبمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل ، وفلاش LED، أما الكاميرا السيلفي فتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أما عن بطارية هاتف " Huawei nova 12i “ فيعد الهاتف مزود بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، وبتصميم مسطح  بالإطارات الجانبية ويدعم الهاتف في الوقت نفسه  تقنية البلوتوث 

nova 12i nova 12 SE Huawei nova 12i ذاكرة عشوائية تقنية الشحن السريع تقنية البلوتوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

كيف نفذ مدرس فيزياء جريمته بقـ.تل طالب الدقهلية؟.. اعترافات وتفاصيل مفزعة

أحمد عز وزينة أمام المحكمة بعد قليل بسبب مليون جنيه.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تسريبات جديدة حول هاتف Galaxy S25 .. صور

جامعة عالمية تقدم دورات مجانية لتعلم الذكاء الاصطناعي والبرمجة.. تفاصيل

يستاهل ثمنه ..هونر تكشف عن هاتفها الذكي Magic 6 Ultimate

لمرضى الضغط والسكر ..ميزة طال انتظارها في ساعات Apple Watch| فما هي ؟

خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

مقارنة هتصدمك بين هاتفي سامسونج Galaxy A35 5G و Galaxy A34 5G

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

ترشيحاتنا

الجمهورية: انتصار العاشر من رمضان ذكرى معجزة عسكرية لأبناء جيشنا البطل

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تخصص أعمدة الكهرباء والتكاتك| قرار بحبس 3 تشكيلات عصابية في وقائع سرقات

يفضل عدم وضع العطور أثناء الصيام لهذا السبب.. علي جمعة يكشف عنه

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة

10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم الباقي من الشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

في رمضان.. بضغطة زر يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي في مطبخك

إطلالة مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها | شاهد

هل يمكن الإصابة بالنوبات القلبية أثناء مساعدة الأطفال فى المذاكرة ؟

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ