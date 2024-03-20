بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

مع تنوع الهواتف وتعدد ميزاتها، يزداد حيرة المستخدمين في اختيار الهاتف المناسب، حيث نستعرض أفضل أجهزة هواتف هواوي التي تستحق المال في الوقت الحالي، مع مراعاة احتياجات المستخدمين وميزانياتهم.

أعلنت شركة هواوي خلال الساعات الماضية رسمياً عن إطلاق كلا من هواتف" nova 12i “و"nova 12s” وأيضاً “nova 12 SE للأسواق العالمية.

وفقا لموقع “ gsmarena ” يتميز هاتف Huawei nova 12i بشاشة LCD بحجم 6.7 بوصة، وجودة عرض Full HD و ومعدل تحديث" 90 Hz.

ويضم هاتف" Huawei nova 12i “ رقاقة معالج” Snapdragon 680" وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 أو 256 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرا الخلفية لهاتف " Huawei nova 12i “ بتصميم دائري كبير الحجم وبمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل ، وفلاش LED، أما الكاميرا السيلفي فتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أما عن بطارية هاتف " Huawei nova 12i “ فيعد الهاتف مزود بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، وبتصميم مسطح بالإطارات الجانبية ويدعم الهاتف في الوقت نفسه تقنية البلوتوث