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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص هاتف ذكي للشراء في رمضان 2024

أرخص هاتف ذكي في
أرخص هاتف ذكي في رمضان 2024

خلال شهر رمضان الكريم، يعد هاتف شاومي ريدمي  "Redmi A1" أرخص هاتف ذكي في السوق، بسعر يبدأ من 3599 جنيه مصري. يأتي الهاتف بميزات مُذهلة تناسب احتياجات المستخدمين الأساسية، مع تصميم أنيق وعمر بطارية طويل.

 

مواصفات Redmi A1:

 

• شاشة LCD بحجم 6.53 بوصة بدقة 720 بكسل

• معالج MediaTek Helio A22 رباعي النواة

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت

• سعة تخزين داخلية 32 جيجابايت

• كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

• نظام تشغيل Android 12 Go Edition

 

مميزات Redmi A1:

 

• سعر مُعقول: يُعد Redmi A1 أرخص هاتف ذكي من شاومي في السوق، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة.

• عمر بطارية طويل: تمتع بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير، مما يضمن لك استخدامًا طويلًا دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر.

• أداء مُرضي: يُقدم المعالج رباعي النواة ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت أداءً مُرضيًا للمهام الأساسية مثل تصفح الإنترنت والتواصل الاجتماعي.

• نظام تشغيل خفيف: يأتي الهاتف بنظام Android 12 Go Edition، وهو نظام تشغيل مُخصص للأجهزة ذات المواصفات المتدنية، مما يضمن تجربة سلسة وسريعة.

 

عيوب Redmi A1:

 

• كاميرا ضعيفة: لا تتمتع كاميرا الهاتف بدقة عالية، مما قد لا يُناسب محبي التصوير.

• معالج ضعيف: قد لا يُناسب المعالج بعض الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

• ذاكرة تخزين داخلية صغيرة: قد لا تكفي سعة التخزين الداخلية 32 جيجابايت لبعض المستخدمين.

 

يُعد Redmi A1 خيارًا مثاليًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن هاتف ذكي بميزات أساسية وعمر بطارية طويل.

ملاحظة: قد تختلف الأسعار والعروض حسب المنطقة والمتجر.

Redmi Redmi A1 شاومي ريدمى هاتف شاومي ريدمي

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