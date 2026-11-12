القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ سبتمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة أول طنطا من (القائم على النشر - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين - أحدهما محبوس حالياً على ذمة قضية "مخدرات" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وتم بإرشاد أحدهما ضبط (الدراجة المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.