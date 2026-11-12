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إبراهيم سعيد: حسام حسن أعاد الشغف ووحّد جماهير الأهلي والزمالك خلف المنتخب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إبراهيم سعيد: حسام حسن أعاد الشغف ووحّد جماهير الأهلي والزمالك خلف المنتخب

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
محمد كمال

أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن حسام حسن يمثل أسطورة حية في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن مسيرته لاعبًا في النادي الأهلي ثم انتقاله إلى الزمالك، وصولًا إلى تألقه مع منتخب مصر؛ جعلته أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة في وجدان الجماهير.

وأوضح سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن اختلاف الآراء أحيانًا حول الجوانب الشخصية لحسام حسن لا يغير من القيمة التاريخية الكبيرة التي أضافها أينما حل.

واستعاد نجم منتخب مصر السابق ذكرياته مع الأجيال السابقة، قائلًا: «أنا واحد من الناس تشرفت بالمشاركة في أجيال سابقة، وشهدت كيف كانت كرة القدم تجمع الشارع المصري بأسره؛ العائلات والأصدقاء ينزلون إلى المقاهي والشوارع لمؤازرة المنتخب، وهي حالة فريدة نجح كابتن حسام حسن مؤخرًا في إحيائها من جديد».

وأشار إلى أن الشارع المصري عانى لفترة طويلة من فتور الاهتمام بمتابعة المنتخب الوطني؛ مع طغيان الانتماءات الجماهيرية الضيقة للأهلي والزمالك على التشجيع العام، معتبرًا أن حسام حسن أحدث تحولًا كبيرًا بعدما نجح في لم شمل الجماهير بمختلف انتماءاتها خلف علم مصر.

ووصف إبراهيم سعيد الأجواء الجماهيرية التي صاحبت المباريات قائلًا: «من كتر الجمال والحالة الجميلة التي عشناها، كنت أنزل بنفسي لمتابعة المباريات في الشارع وسط الناس، كابتن حسام حسن أعاد الشغف، وأعاد الثقة، وجعل الجمهور يعود للالتفاف حول المنتخب من جديد».

إبراهيم سعيد يرد على منتقدي عصبية حسام حسن

وفي رده على الانتقادات التي توجه أحيانًا إلى العصبية الظاهرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن خلال توجيه اللاعبين؛ أكد سعيد أن هذه العصبية تعكس الرغبة القوية في تحقيق الفوز ورفض الهزيمة، موضحًا أن حسام حسن يمتلك شخصية مقاتلة تأثرت بأساطير التدريب، وفي مقدمتهم محمود الجوهري.

وأشار إلى أن الجوهري كان معروفًا بالصرامة والانضباط المطلق داخل المعسكرات؛ من أجل تحقيق الهدف الأسمى، وهو النجاح، معتبرًا أن هذه المدرسة انعكست على شخصية حسام حسن وطريقته في التعامل مع المباريات.

وشدد إبراهيم سعيد على أن حسام حسن سيظل اسمًا محفورًا في ذاكرة الكرة المصرية، ليس فقط باعتباره لاعبًا تاريخيًا؛ وإنما أيضًا لقدرته على بث الروح والرجولة داخل المستطيل الأخضر، وتوحيد وجدان الملايين خلف المنتخب الوطني.

إبراهيم سعيد حسام حسن منتخب مصر جماهير الكرة

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