بقيادة مصر وبريطانيا وقطر.. 53 دولة ومنظمة تطالب إسرائيل بفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة

وجهت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سارة ماكنتوش، دعوة مشتركة نيابة عن 53 دولة ومنظمة إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وتسهيل دخول الإمدادات الصحية والإنسانية دون عوائق.

الدول الموقعة على البيان

وأدلت ماكنتوش بالبيان المشترك نيابة عن أستراليا، والنمسا، والبحرين، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وكرواتيا، وقبرص، والدنمارك، ومصر، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وأيسلندا، والهند، وإندونيسيا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والكويت، وقيرغيزستان، ولاتفيا، ولبنان، وليبيريا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وسلطنة عمان، وباكستان، وبنما، وبولندا، والبرتغال، وقطر، وجمهورية كوريا، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وسلوفاكيا، وإسبانيا، ودولة فلسطين، والسويد، وسويسرا، وسوريا، وتركيا، والمملكة المتحدة، إلى جانب المفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وجاءت الدعوة ضمن تحرك تقوده المملكة المتحدة وقطر والمملكة الأردنية الهاشمية، بشأن ضمان وصول المساعدات الصحية والإنسانية إلى قطاع غزة.

تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803

وأشار البيان المشترك إلى أن خطة السلام الشاملة، التي أقرها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، تنص على الدخول الفوري للمساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، بمستويات لا تقل عن تلك المتفق عليها في 19 يناير 2025، مؤكداً أن هذا الأمر لم يتحقق بعد.

وأكد البيان أن التطورات منذ وقف إطلاق النار أظهرت إمكانية إحراز تقدم في تحسين الوضع الإنساني، عندما تتوافر الإرادة السياسية اللازمة.

الشتاء يفاقم معاناة سكان غزة

وحذر البيان من أن حلول فصل الشتاء يفاقم معاناة السكان في غزة، في ظل وجود أعداد كبيرة من الأشخاص دون مأوى مناسب، وتعرضهم لمخاطر انخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه، وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

ولفت إلى أن القيود المفروضة على دخول مواد الإيواء الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة لا تزال تعوق المنظمات الإنسانية عن الاستجابة للاحتياجات بالحجم المطلوب.

مطالب الدول الـ53 من الحكومة الإسرائيلية المقبلة

وجدد البيان المشترك الدعوة إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة، عقب الانتخابات، لاتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها:

• السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، عبر جميع المعابر والطرق البرية المتاحة.

• تسهيل التشغيل الكامل والمتوقع للممرات الإنسانية المصرية والأردنية.

• الموافقة على إدخال بنود حيوية إضافية، بما في ذلك المواد المصنفة باعتبارها ذات استخدام مزدوج، وخاصة المتعلقة بالإيواء والوقود والمياه والصرف الصحي والإمدادات الصحية، لمنع المزيد من تدهور الصحة العامة.

• إعادة تفعيل مسار الإحالة الطبية إلى المستشفيات في القدس الشرقية والضفة الغربية، للمرضى والمصابين الذين لا يمكن علاجهم بصورة كافية داخل غزة.

• ضمان حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمنشآت الصحية ووسائل النقل الطبي، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

• حماية جميع المواقع الإنسانية التي جرى الإبلاغ عنها، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين والبنية التحتية.

• فتح تحقيقات جنائية شفافة وتسريعها بشأن الهجمات التي تستهدف العاملين في القطاع الصحي والعاملين في المجال الإنساني.

• السماح للوفود الدولية رفيعة المستوى والصحفيين بالوصول إلى قطاع غزة.

التزامات دولية لدعم الوضع الإنساني في غزة

وفي المقابل، أكدت الدول المشاركة التزامها بدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدة العاجلة للاستعداد لفصل الشتاء، بما يشمل توفير المأوى والمياه والصرف الصحي والإمدادات الصحية، للحد من معاناة السكان وتقليل المخاطر الصحية العامة.

كما تعهدت بدعم السلطة الفلسطينية، والعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة والأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين الآخرين، من أجل استعادة الخدمات الصحية الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع الصحي.

وشدد البيان على أهمية الدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية المحايدة، في تقديم المساعدات الإنسانية، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.