إعلامي: تصريحات علي ماهر إيجابية.. والإبقاء على عبدالمنعم رغم الإصابة "خطوة موفقة"

أشاد الإعلامي أمير هشام بالتصريحات التي أدلى بها علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مالاوي، مؤكدًا أنها اتسمت بالاتزان والإيجابية، وعكست رؤية واضحة للجهاز الفني في التعامل مع اللاعبين والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن قرار علي ماهر بالإبقاء على محمد عبد المنعم، رغم معاناته من الإصابة، يُعد خطوة إيجابية، خاصة أن اللاعب يمثل عنصرًا أساسيًا وركيزة مهمة، مشيرًا إلى أن القرار يمنحه فرصة للتعرف عن قرب على فكر الجهاز الفني وخططه وطريقة عمله خلال الفترة المقبلة، في إطار رؤية تستهدف الإعداد للمستقبل.

وأضاف أن علي ماهر يمتلك قناعة كبيرة بإمكانيات ناصر ماهر، وهو أمر إيجابي يعكس ثقته في قدرات اللاعب، ورغبته في الاستفادة من إمكاناته الفنية.

وأشار أمير هشام إلى أن المدير الفني لديه تصور واضح لشكل وأسلوب اللعب الذي يسعى لتطبيقه مع المنتخب، لافتًا إلى أن حديثه عن سرعة استيعاب اللاعبين لطريقة اللعب يُعد مؤشرًا إيجابيًا على مدى الانسجام والتفاهم بين الجهاز الفني وعناصر الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حديث علي ماهر اتسم بالإيجابية، ونجح في منح اللاعبين شعورًا بأهميتهم داخل المنتخب، خاصة في ظل إشادته المستمرة بهم وبقدراتهم، وهو ما يعزز الثقة والدوافع قبل الاستحقاقات المقبلة.