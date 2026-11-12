أحمد عبد الحليم: حال الزمالك لن ينصلح إلا بإبعاد ملف كرة القدم عن الجمعية العمومية

كشف أحمد عبد الحليم نجم الكرة المصرية السابق، عن كواليس جلسة قدامى لاعبي الزمالك مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك.

وقال عبد الحليم في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: كان لدينا تساؤلات مثل جمهور الزمالك بشأن شركة الكرة في الزمالك ولكن حسين لبيب خلال جلسته اكد أن الزمالك لن يمس ولا احد يعلو على الزمالك وهذا كان بالاتفاق مع حسين لبيب وأنا أثق به.

وأضاف: شركة الكرة عبارة عن أسهم وأي عضو بمجلس الزمالك له مستحقات لدى الزمالك لن يحصل على أمواله من شركة الكرة إنما هذا شيء آخر ، لا يوجد مستثمرين محددين لحد الان لشركة الكرة بالزمالك.

وتابع: وهناك جلسة اخرى مع حسين لبيب في الأيام القادمة وقيمة الزمالك في مشاكله ولكن يبقى الزمالك كبير ويتوج ببطولات ولابد أن ينفصل ملف كرة القدم في نادي الزمالك عن الجمعية العمومية لنادي الزمالك حتى ينصلح حال الزمالك.

واختتم: علي ماهر مدرب مميز وله نمط تدريبي مميز وهو له عمل تدريبي كبير واختياره لمنتخب مصر ليس بالصدفة وشخصيته مختلفة وعلاقته باللاعبين جيدة للغاية ولا احد يغفل او ينكر إنجاز حسام حسن مع منتخب مصر.