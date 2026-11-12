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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يقلب الموازين في تركيا.. أرقام نارية وصدارة تشعل المقارنات مع أوسيمين

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور
محمد صلاح لاعب طرابزون سبور
منتصر الرفاعي

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة فصول جديدة من التألق في الملاعب الأوروبية بعدما نجح في تقديم انطلاقة استثنائية مع فريقه طرابزون سبور خلال الموسم الحالي ليؤكد أن انتقاله إلى الدوري التركي لم يؤثر على بريقه التهديفي بل منحه فرصة جديدة لإثبات قدراته ومواصلة تحطيم الأرقام.

وفرض قائد منتخب مصر نفسه بقوة بين نجوم المسابقة بعدما سجل 9 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة خلال أول 11 جولة من منافسات الدوري التركي ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في فريقه، ويدخل بقوة دائرة المنافسة على لقب هداف البطولة.

ولم تتوقف بصمة محمد صلاح عند المساهمات التهديفية بل امتدت إلى التقييمات الفردية بعدما تصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري التركي وفقا لشبكة "سوفا سكور" العالمية بحصوله على تقييم 7.95 من 10 متفوقا على النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي الذي حل في المركز الثاني بتقييم 7.89.

محمد صلاح يتفوق على أوسيمين وأبرز نجوم تركيا

وشهدت قائمة أفضل لاعبي الدوري التركي منافسة قوية بين عدد من الأسماء البارزة إلا أن محمد صلاح نجح في حسم الصدارة لصالحه بعدما قدم مستويات مميزة على مدار الجولات الـ11 الأولى.

وجاء فيكتور أوسيمين في المركز الثاني خلف النجم المصري بينما احتل أندريه أونانا حارس طرابزون سبور المركز الثالث بتقييم 7.86 وجاء إيدرسون حارس فنربخشة ومانشستر سيتي السابق في المركز الرابع بتقييم 7.78.

ويعكس هذا التفوق حجم التأثير الذي يقدمه صلاح مع طرابزون سبور سواء على المستوى الهجومي أو في الأداء الجماعي ليؤكد قدرته على المنافسة مع أبرز نجوم المسابقة رغم اختلاف طبيعة التجربة عن سنواته السابقة في الدوري الإنجليزي.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول يفتح باب التساؤلات

وأعاد التألق اللافت لمحمد صلاح مع طرابزون سبور فتح النقاش حول رحيله عن ليفربول خاصة أن النجم المصري قضى 9 مواسم استثنائية داخل ملعب أنفيلد أصبح خلالها أحد أهم نجوم الفريق وأبرز الهدافين في تاريخ النادي.

وترك صلاح إرثا كبيرا مع الريدز بعدما ساهم بأهدافه وتمريراته الحاسمة في حصد العديد من البطولات، ونجح في فرض اسمه بين أساطير النادي قبل أن يخوض تجربة جديدة في الملاعب التركية عقب محطات احترافية سابقة في تشيلسي وروما وفيورنتينا.

وجاءت بدايته القوية مع طرابزون سبور لتؤكد أن قدراته التهديفية لا ترتبط بمسابقة بعينها بعدما استطاع التأقلم سريعا مع فريقه الجديد واستعادة حضوره القوي أمام المرمى منذ الأسابيع الأولى للموسم.

4 أحذية ذهبية تختصر مسيرة محمد صلاح التاريخية في إنجلترا

وتبقى إنجازات محمد صلاح في الدوري الإنجليزي شاهدا على القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها النجم المصري بعدما توج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في المسابقة أربع مرات ليكتب اسمه بأحرف بارزة في تاريخ البريميرليج.

واستهل صلاح رحلته نحو صدارة الهدافين في موسم 2017-2018 بعدما سجل 32 هدفا محققا رقما قياسيا في ذلك الوقت خلال موسم يضم 38 مباراة قبل أن يتقاسم جائزة الهداف في الموسم التالي برصيد 22 هدفا.

وعاد قائد منتخب مصر للتتويج بالحذاء الذهبي في موسم 2021-2022 بعدما سجل 23 هدفا ثم كرر الإنجاز في موسم 2024-2025 بتسجيل 29 هدفا ليؤكد استمراريته في القمة وقدرته على المنافسة على الأرقام القياسية.

وباتت بداية صلاح مع طرابزون سبور امتدادا لمسيرة حافلة بالإنجازات بعدما جمع بين الغزارة التهديفية وصناعة الأهداف والتفوق في التقييمات ليبعث برسالة قوية إلى منافسيه في الدوري التركي مفادها أن طموحه لا يزال يتجاوز مجرد التألق الفردي، وأنه يسعى لترك بصمة جديدة في محطته الاحترافية الحالية.

محمد صلاح طرابزون سبور الدوري التركي فيكتور أوسيمين جالاتا سراي

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