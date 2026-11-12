أعراض الاكتئاب.. ضرورة طلب المساعدة في هذا التوقيت

كشف الدكتور محمد العجمي، المدير الأسبق للمكتب الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة واستشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، عن عدد من العلامات التي قد تشير إلى معاناة الشخص من الاكتئاب، موضحًا أن استمرار هذه الأعراض لمدة 14 يومًا متصلة يستدعي طلب المساعدة والتدخل العلاجي.

وأوضح العجمي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن هناك أشخاصًا يكون لديهم وعي بمشكلتهم النفسية، ويعرفون أنهم لم يعودوا كما كانوا من قبل، ومن بينهم المصابون بالاكتئاب والتوتر والقلق.

وأشار إلى أن من أعراض الاكتئاب عدم الشعور بالحياة، وليس مجرد الحزن أو الكآبة، إذ قد يصل الأمر إلى اللامبالاة وعدم الاهتمام بالأشياء التي كان الشخص يستمتع بها سابقًا، مثل ممارسة هواياته أو الاستماع إلى الأغاني أو القراءة.

وأضاف أن الشخص قد يشعر وكأنه ينظر إلى الحياة من الخارج، ولا يعيشها بصورة طبيعية، إلى جانب حدوث تغيرات في النوم والشهية، سواء بالزيادة أو النقصان، فقد ينام الشخص لفترات طويلة، أو يمتنع عن الطعام، أو يأكل بشراهة نتيجة انفعاله وليس بسبب الشعور بالجوع.

وأوضح أن الانعزال وعدم الرغبة في التعامل مع الآخرين من العلامات التي يجب الانتباه إليها، خاصة إذا استمرت هذه الأعراض 14 يومًا متصلة، لافتًا إلى أن المراجع الطبية النفسية تعتبر استمرار هذه الأعراض مؤشرًا يستدعي المساعدة والتدخل العلاجي.

وتحدث عن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات ذهانية، موضحًا أنهم في الغالب لا يكونون مدركين لطبيعة مرضهم، وقد تنتابهم شكوك بأن أفراد أسرهم يريدون وضع شيء في الطعام لهم أو يحقدون عليهم، أو أن هناك أشخاصًا يراقبونهم، وقد يعتقد بعضهم أنهم أشخاص مميزون مثل المهدي المنتظر.

وأكد أن الأسرة يكون لها دور أساسي في هذه الحالات، من خلال ملاحظة التغيرات غير الطبيعية والتوجه إلى الطبيب المتخصص، موضحًا أن الطبيب قد يستعين بالأخصائي النفسي والاجتماعي ضمن فريق علاجي متكامل.

وأشار إلى أن بعض الحالات التي تعاني اضطرابات ذهانية قد تحتاج إلى العلاج حتى دون موافقتها، بناءً على طلب الأسرة، إذا كان الشخص لا يدرك مرضه ويمثل خطورة على نفسه أو الآخرين.