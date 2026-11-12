رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق: غزة قضية أمن قومي ومصر تواجه 21 تحديًا داخليًا وخارجيًا

أكد اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، أن مصر تخوض معركة وعي وتنمية في ظل مواجهة 21 تحديًا، بواقع 12 تحديًا داخليًا و9 تحديات خارجية، على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، تشمل الجنوب والغرب والشرق وشمال شرق البحر المتوسط.

وحذر الشهاوي، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج «المواطن والمسؤول» المذاع على قناة «الشمس»، من أن ما تشهده المنطقة حاليًا يمثل جيلًا جديدًا من الحروب يُعرف باسم «أسلحة الاضطراب الشامل»، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي بثبات في مواجهة التحديات من خلال رؤية شاملة.

وشدد رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق على أن مصر لا تتعامل مع ملف قطاع غزة باعتباره قضية إنسانية فحسب، وإنما بوصفه قضية أمن قومي استراتيجي تتصدر أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يرتبط بالتوصل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الشهاوي أن الدعم المصري لقطاع غزة يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها المسار السياسي، الذي يتضمن الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب قيادة التحركات الدبلوماسية منذ اليوم الأول للأحداث، واستضافة أول مؤتمر للسلام على أرض مصر بهدف منع اتساع نطاق الصراع.

وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في الجانب العسكري والأمني، من خلال التأمين الكامل للاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، والتأكيد على أن أمن الحدود المصرية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

أما المسار الثالث، فيتمثل في الدعم الإنساني والإغاثي، إذ أشار الشهاوي إلى دخول القافلة رقم 311 من حملة «إسناد العزة» المصرية إلى قطاع غزة، بإجمالي مساعدات إغاثية وغذائية بلغ نحو مليون طن، موضحًا أن نسبة المساعدات المقدمة من مصر تتراوح بين 70% و80%.

ولفت إلى مشاركة 75 ألف متطوع من الرجال والفتيات والشباب ضمن صفوف الهلال الأحمر المصري، في تجهيز المساعدات وتسيير القوافل إلى القطاع.

وكشف الشهاوي عن وجود لجنة مصرية ميدانية داخل قطاع غزة تعمل منذ 5 أيام، رغم الظروف الجوية القاسية والمنخفضات الجوية، لتقديم الإغاثة للمتضررين، مشيرًا إلى أن جهودها تشمل التعامل مع تداعيات تضرر أو تدمير 70 ألف خيمة، فضلًا عن تدعيم وتأمين أكثر من 2000 منزل آيل للسقوط، لمنع انهيارها فوق رؤوس سكانها.

وأكد أن الجهود المصرية لا تقتصر على تقديم المساعدات العاجلة، بل تمتد إلى التحضير لخطط إعادة الإعمار والتعافي المبكر، مشددًا على أن مصر تظل السند الدائم والعمق الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف.