بسبب مقاطع خارجة.. القبض على 4 صانعات محتوى بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 4 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات (لإحداهن معلومات جنائية) حال تواجدهن بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهن (8 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى")، وبمواجهتهن إعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





